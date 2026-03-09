ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 12:31

Τη σημαντική δυναμική των εφαρμογών φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα (C&I) ανέδειξε η Sungrow στο πλαίσιο της εκδήλωσης Sungrow Power Connect Day Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 στελεχών της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα έργα C&I PV και ESS στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και στην περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Οι αναλύσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κάλυψαν το σύνολο των διαδικασιών, από τη σχεδίαση και υλοποίηση, μέχρι και τον κρίσιμο ρόλο της τεχνικής υποστήριξης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέες λύσεις της Sungrow για εφαρμογές C&I, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς σε επίπεδο απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν ο νέος υβριδικός string inverter SH125CX, τα συστήματα αποθήκευσης PowerKeeper και PowerStack, καθώς και – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – το PowerTitan 3.0, η νεότερη έκδοση του κορυφαίου συστήματος αποθήκευσης της Sungrow η οποία, όπως και το PowerTitan 2.0, παράλληλα με τα έργα ευρείας κλίμακας είναι ιδανική λύση και για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του κ. Στέλιου Ψωμά, ειδικού επί θεμάτων πράσινης ενέργειας και συμβούλου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ανέλυσε τις προοπτικές της αποθήκευσης σε έργα C&I. Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ανάπτυξη της αγοράς, επισημαίνοντας ότι, παρά τις καθυστερήσεις, το θεσμικό πλαίσιο για τις εφαρμογές αποθήκευσης ολοκληρώνεται, δημιουργώντας σημαντικές νέες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης κατείχαν και δύο case studies έργων C&I με λύσεις της Sungrow στην Ελλάδα, τα οποία παρουσίασαν στην πράξη τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.
Ο κ. Παναγιώτης Σαρρής, Γενικός Διευθυντής της Sarris Energy, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό έργο ισχύος 234 kW / 458 kWh με σύστημα αποθήκευσης της σειράς PowerStack, ενώ ο κ. Γιώργος Τσολάκος, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Σχεδίασης της PV Solutions, παρουσίασε μια απαιτητική εφαρμογή υβριδικού συστήματος PV & ESS ισχύος 135 kW / 220 kWh με σύστημα αποθήκευσης της σειράς SΒΗ. Και οι δύο παρουσιάσεις εστίασαν σε απτά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, αναδεικνύοντας τις πραγματικές δυνατότητες των λύσεων αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις.

PowerConnect_Greece2.png.jpg

Στο χαιρετισμό του, στο πλαίσιο του Sungrow Power Connect Day Greece, o κ. Δημήτρης Γαλανός, Regional Manager Southeastern Europe της Sungrow, δήλωσε:

«Η ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Τα τελευταία χρόνια είδαμε μια εντυπωσιακή ανάπτυξη της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ. Σήμερα, όμως, το επόμενο βήμα είναι η βελτιστοποίηση της παραγωγής και η πιο ευέλικτη διαχείριση της ενέργειας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία, την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα του συστήματος. Για τη Sungrow, η επιτυχία στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των συνεργατών μας και της ισχυρής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την αγορά, καθώς μαζί συμβάλλουμε στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής μετάβασης».

Με πρωτοβουλίες όπως το Power Connect Day Greece, η Sungrow συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και την ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς ένα ενεργειακό σύστημα υψηλότερης αποδοτικότητας, μεγαλύτερης σταθερότητας και αυξημένης ενεργειακής ασφάλειας.

