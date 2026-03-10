ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31

Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
Newsroom
Τρίτη, 10/03/2026 - 15:07

Για ακόμη μια χρονιά η METLEN καλεί νέες και νέους μηχανικούς στο πρόγραμμα έμμισθης πρακτική εργασίας

  • 12μηνο, έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας στον σύγχρονο Κλάδο Μετάλλων της METLEN
  • Για νέους μηχανικούς με έως 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας
  • Συμμετοχή σε πραγματικά βιομηχανικά projects διεθνούς εμβέλειας
  • Περισσότεροι από 260 απόφοιτοι από το 2014

Αιτήσεις: έως 6 Απριλίου 2026

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η METLEN υλοποιεί το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων», ένα στοχευμένο, έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας διάρκειας 12 μηνών για νέες και νέους μηχανικούς που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στη σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία των μετάλλων.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του θεσμού «Μηχανικοί στην Πράξη», που ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και έχει πλέον συμπληρώσει εννέα επιτυχημένους κύκλους. Περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο ευρύτερο πρόγραμμα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να απορροφάται από την αγορά εργασίας σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ 125 εξ αυτών εργάζονται σήμερα στη METLEN.

Το πρόγραμμα “Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων” αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μετάλλων, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προηγμένες παραγωγικές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του σύγχρονου μηχανικού.

Οι συμμετέχοντες εντάσσονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της METLEN στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τα Οινόφυτα, αποκτώντας άμεση και επί της ουσίας πρόσβαση σε ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου η τεχνογνωσία συναντά την πράξη.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί αναλαμβάνουν ρόλο σε πραγματικά projects διεθνούς εμβέλειας μέσα από τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας κρίσιμες δεξιότητες και αποκτώντας ουσιαστική κατανόηση του σύγχρονου βιομηχανικού και ενεργειακού οικοσυστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο ευρύτερο πρόγραμμα παραμένει σταθερά πάνω από 90%.

Ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN λειτουργεί τη μοναδική στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου, με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Το ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους βιομηχανικούς οργανισμούς στη χώρα. Την ίδια στιγμή η METLEN αναπτύσσει νέα παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα του γαλλίου, ενός κρίσιμου υλικού για τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη μακρά μεταλλουργική της τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες.

Εάν θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα στη βιομηχανία και πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις, μπορείτε να γίνετε Μηχανικοί στην Πράξη στον Κλάδο Μετάλλων της METLEN:

  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί και Μεταλλειολόγοι)
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN μέσω του κλάδου Μετάλλων: Βοιωτία, Φωκίδα και Οινόφυτα
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
  • Νέοι απόφοιτοι με μέγιστη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών
  • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.metlen.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi/

