RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Με παρεμβάσεις που αφορούν από τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές έως την περαιτέρω επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενσωμάτωση της οδηγίας RED III στο εθνικό δίκαιο, μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο

Με το νέο πλαίσιο ενισχύεται ο υφιστάμενος μηχανισμός αποτροπής του greenwashing, δηλαδή της πρακτικής παρουσίασης ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων ως ανανεώσιμων ενώ δεν είναι. Κομβικό στοιχείο αποτελεί η διασφάλιση της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει την πλήρη ιχνηλάτηση υγρών και αερίων ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς και καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις καλύπτουν την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης πολιτών και κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματιών και αντιμετωπίζεται η υστέρηση σε θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ στον τομέα της βιομηχανίας, καθώς και κατανάλωσης ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα.

Παράλληλα επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων ευελιξίας του συστήματος που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των ΑΠΕ και των μπαταριών και αντιμετωπίζονται, δια της αυστηρότερης εφαρμογής της αλυσιδωτής χρήσης της βιομάζας, οι στρεβλώσεις της αγοράς πρώτων υλών βιομάζας.

Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης έως το 2030 και περαιτέρω. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες έξι χώρες έλαβαν τον περασμένο Δεκέμβριο από την Κομισιόν αιτιολογημένη γνώμη για τη μη πλήρη μεταφορά των διατάξεων της σχετικής τροποποιητικής οδηγίας (2023/2413) και δίμηνη παράταση προκειμένου να μην εκκινήσουν οι διαδικασίες για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς – ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, μεταφορές, κτίρια και βιομηχανία – μέσα από σαφείς εθνικούς στόχους, ενιαίες μεθοδολογίες υπολογισμού και αξιόπιστους μηχανισμούς παρακολούθησης.

Παράλληλα, επιδιώκονται η περαιτέρω σύντμηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και η προώθηση έργων ΑΠΕ σε περιοχές επιτάχυνσης για την ενίσχυση της προβλεψιμότητας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιτυγχάνονται η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και η κατάρτιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος που παρουσίασε τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου η Ελλάδα στηρίζει μια ρεαλιστική μετάβαση - βασισμένη σε πέντε κανόνες:

Aποτελεσματική αξιοποίηση πόρων - κόστος/όφελος

Επένδυση σε αποδοτικές τεχνολογίες

Συνεργασία για μία ενιαία αγορά ενέργειας

Καλύτερος έλεγχος της αγοράς

Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό

Μάλιστα η Ελλάδα, στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ΕΕ στις 4-5/11/2025, συνδιαμόρφωσε αποφασιστικά τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους και δεσμεύσεις ως εξής: