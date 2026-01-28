Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ

Διαβούλευση με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υιοθέτησης των πράσινων PPAs ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη χρήση των μακροχρόνιων συμβάσεων αγοραπωλησίας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι, παρά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ και στη σταθεροποίηση των τιμών, τα PPAs δεν έχουν αναπτυχθεί στον βαθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της διαβούλευσης βρίσκονται τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν τη λειτουργικότητα και την εμπορευσιμότητα των πράσινων PPAs, από νομικά και κανονιστικά ζητήματα έως τεχνικές δυσκολίες και ζητήματα πρόσβασης στην αγορά.

Η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τις συμβάσεις πιο ελκυστικές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους αγοραστές ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη χρήση τους και ταχύτερη ανάπτυξη νέων καθαρών ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα PPAs βοηθούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων καθαρών ενεργειακών υποδομών και παρέχουν στους παραγωγούς και αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών. Παρά τα οφέλη αυτά, παραμένουν περιορισμένα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπου αντιμετωπίζουν νομικά και τεχνικά εμπόδια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση τεσσάρων εβδομάδων για τον τρόπο διευκόλυνσης της υιοθέτησης Συμφωνιών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs), που συνήθως συνάπτονται μεταξύ παραγωγών και εταιρικών καταναλωτών. Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί σε βασικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση για μικρούς αγοραστές, η τυποποίηση των συμβάσεων και οι διασυνοριακές συμβάσεις.

Η πρόσκληση υποβολής στοιχείων θα τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής για την αξιολόγηση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στην ανάπτυξη των PPAs, με σκοπό τη διαμόρφωση συστάσεων προς τις χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Η περίοδος υποβολής παρατηρήσεων είναι ανοιχτή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα PPAs επιτρέπουν στους καταναλωτές να προμηθεύονται ενέργεια απευθείας από τους παραγωγούς και να περιορίζουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η άρση των εμποδίων στη σύναψη PPAs προβλεπόταν ήδη στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στον Κανονισμό για την Ηλεκτρική Ενέργεια, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων καθαρής ενέργειας και τη διασφάλιση σταθερών τιμών για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σημαντικό ρόλο στη χαμηλή διείσδυση των πράσινων PPAs παίζουν και οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που τροποποιήθηκε το 2023, περιλαμβάνει διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων ΑΠΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εύλογες ανησυχίες των πολιτών και τον σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων.

Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2023 τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία προβλέπει ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ και τα σχετικά έργα υποδομής, τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών επιτάχυνσης.