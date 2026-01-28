ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ

Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 28/01/2026 - 09:27

Διαβούλευση με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υιοθέτησης των πράσινων PPAs ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη χρήση των μακροχρόνιων συμβάσεων αγοραπωλησίας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι, παρά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ και στη σταθεροποίηση των τιμών, τα PPAs δεν έχουν αναπτυχθεί στον βαθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της διαβούλευσης βρίσκονται τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν τη λειτουργικότητα και την εμπορευσιμότητα των πράσινων PPAs, από νομικά και κανονιστικά ζητήματα έως τεχνικές δυσκολίες και ζητήματα πρόσβασης στην αγορά.

Η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τις συμβάσεις πιο ελκυστικές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους αγοραστές ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη χρήση τους και ταχύτερη ανάπτυξη νέων καθαρών ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα PPAs βοηθούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων καθαρών ενεργειακών υποδομών και παρέχουν στους παραγωγούς και αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών. Παρά τα οφέλη αυτά, παραμένουν περιορισμένα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπου αντιμετωπίζουν νομικά και τεχνικά εμπόδια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση τεσσάρων εβδομάδων για τον τρόπο διευκόλυνσης της υιοθέτησης Συμφωνιών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs), που συνήθως συνάπτονται μεταξύ παραγωγών και εταιρικών καταναλωτών. Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί σε βασικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση για μικρούς αγοραστές, η τυποποίηση των συμβάσεων και οι διασυνοριακές συμβάσεις.

Η πρόσκληση υποβολής στοιχείων θα τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής για την αξιολόγηση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στην ανάπτυξη των PPAs, με σκοπό τη διαμόρφωση συστάσεων προς τις χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Η περίοδος υποβολής παρατηρήσεων είναι ανοιχτή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα PPAs επιτρέπουν στους καταναλωτές να προμηθεύονται ενέργεια απευθείας από τους παραγωγούς και να περιορίζουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η άρση των εμποδίων στη σύναψη PPAs προβλεπόταν ήδη στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στον Κανονισμό για την Ηλεκτρική Ενέργεια, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων καθαρής ενέργειας και τη διασφάλιση σταθερών τιμών για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σημαντικό ρόλο στη χαμηλή διείσδυση των πράσινων PPAs παίζουν και οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που τροποποιήθηκε το 2023, περιλαμβάνει διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων ΑΠΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εύλογες ανησυχίες των πολιτών και τον σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων.

Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2023 τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία προβλέπει ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ και τα σχετικά έργα υποδομής, τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών επιτάχυνσης.

