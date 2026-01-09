ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τρία θεμελιώδη πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας: Ομιλία του Π. Παπασταματίου στο 5th Energy Legal Forum

Τρία θεμελιώδη πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας: Ομιλία του Π. Παπασταματίου στο 5th Energy Legal Forum
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 08:51

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου συμμετείχε στο 5th Energy Legal Regulation & Compliance Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου του 2025.

Εκτός από την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου, ανέλαβε επίσης τον συντονισμό της ειδικής συνεδρίας με τίτλο: «Η ενεργειακή αγορά του 2030: Ρυθμιστικές Μεταρρυθμίσεις, Επενδύσεις και Νέες Τεχνολογίες», στην οποία συμμετείχαν ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΥΠΕΝ) και η Στέλλα Ζαχαρία, Γενική Διευθύντρια της Optimus Energy.

Κατά την ομιλία του ο κ. Παπασταματίου αναφέρθηκε σε τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αιολικής ενέργειας και γενικά των ΑΠΕ.

1. Πέρα από την προστασία του κλίματος, η ενεργειακή μετάβαση έχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση. Καθώς οι ΑΠΕ δεν έχουν λειτουργικό κόστος, η πολιτική που αντλεί πόρους από τα ορυκτά καύσιμα και τους κατευθύνει σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ στα νοικοκυριά, θα οδηγήσει τελικά σε αναβάθμιση της ποιότητας θέρμανσης και καθημερινότητας των νοικοκυριών με μηδενικό κόστος λειτουργίας και χωρίς να απαιτούνται κάθε χρόνο τεράστιοι πόροι για επιδότηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων (π.χ. για θέρμανση)..

2. Οι ΑΠΕ ως εγχώριος πόρος, ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει στην περιοχή το υψηλότερο αιολικό δυναμικό, συνεπώς μπορεί να στηρίξει την ανεξαρτησία των φίλων και συμμάχων της με την εξαγωγή αιολικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει αύξηση της εθνικής ισχύος.

3. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει εδώ και καιρό, οι ΑΠΕ και ειδικά η αιολική ενέργεια να είναι η φθηνότερη μορφή ηλεκτροπαραγωγής. Για αυτό, η βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη, ζητά να μειώσει το ενεργειακό της κόστος μέσω κατά προτεραιότητας πρόσβασης σε αυτή τη φθηνή ενέργεια. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από το λεγόμενο «Ιταλικό μοντέλο» ή άλλων ανάλογων μέτρων που συζητούνται.

Δείτε την παρουσίαση του Π.Παπασταματίου ΕΔΩ

