Το Nanotech Hub Thessaloniki συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Abu Dhabi

Στρατηγική συμμετοχή της ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies και του Οικοσυστήματος Nanotech Hub Thessaloniki, στο WFES 2026 που λαμβάνει χώρα στο Abu Dhabi στις 13-15 Ιανουαρίου 2026.

Το World Future Energy Summit 2026 είναι μια Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Ενέργεια για τη παγκόσμια μετάβασης προς την Πράσινη, Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο κυβερνήσεις, βιομηχανικούς φορείς, επενδυτές, πρωτοπόρους και επιστήμονες για την επιτάχυνση συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα αξίας στην Παγκόσμια Ενέργεια.

Στην παγκοσμίου κύρους διοργάνωση που περιλαμβάνει και Έκθεση Προϊόντων και Εφαρμογών για τις νέες τάσεις στην Πράσινη Ενέργεια, έχει ενεργό συμμετοχή με εκθεσιακό χώρο και η εταιρεία Organic Electronic Technologies (https://oe-technologies.com), η οποία δημιουργεί το πρώτο στον κόσμο Εργοστάσιο παραγωγής ημιδιαφανών Οργανικών Φωτοβολταϊκών στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η OET και το Nanotech Hub Thessaloniki θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις λύσεις και τις καινοτομίες τους στα Ημιδιάφανά Οργανικά Φωτοβολταϊκά, στην Αυτοματοποιημένη Παραγωγή τους, καθώς και των λύσεων μετρολογίας και ποιοτικού ελέγχου για ενεργειακές εφαρμογές.

Η συμμετοχή τους στο WFES 2026 ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της ελληνικής καινοτομίας και αναδεικνύει την Θεσσαλονίκη ως κόμβο τεχνολογίας και βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου. Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές για στρατηγικές συνεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων στην Βιώσιμη Ενέργεια και των εφαρμογών της στα Ενεργειακά Αυτόνομα Κτίρια, την Αγροδιατροφή/Αγροβολταϊκά, την Αυτοκίνηση κ.α.