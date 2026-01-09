Το Nanotech Hub Thessaloniki συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Abu Dhabi

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Το Nanotech Hub Thessaloniki συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Abu Dhabi

Το Nanotech Hub Thessaloniki συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Abu Dhabi
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 08:36

Στρατηγική συμμετοχή της ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies και του Οικοσυστήματος Nanotech Hub Thessaloniki, στο WFES 2026 που λαμβάνει χώρα στο Abu Dhabi στις 13-15 Ιανουαρίου 2026.

Το World Future Energy Summit 2026 είναι μια Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Ενέργεια για τη παγκόσμια μετάβασης προς την Πράσινη, Καθαρή και Βιώσιμη Ενέργεια. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο κυβερνήσεις, βιομηχανικούς φορείς, επενδυτές, πρωτοπόρους και επιστήμονες για την επιτάχυνση συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα αξίας στην Παγκόσμια Ενέργεια.

Στην παγκοσμίου κύρους διοργάνωση που περιλαμβάνει και Έκθεση Προϊόντων και Εφαρμογών για τις νέες τάσεις στην Πράσινη Ενέργεια, έχει ενεργό συμμετοχή με εκθεσιακό χώρο και η εταιρεία Organic Electronic Technologies (https://oe-technologies.com), η οποία δημιουργεί το πρώτο στον κόσμο Εργοστάσιο παραγωγής ημιδιαφανών Οργανικών Φωτοβολταϊκών στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η OET και το Nanotech Hub Thessaloniki θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις λύσεις και τις καινοτομίες τους στα Ημιδιάφανά Οργανικά Φωτοβολταϊκά, στην Αυτοματοποιημένη Παραγωγή τους, καθώς και των λύσεων μετρολογίας και ποιοτικού ελέγχου για ενεργειακές εφαρμογές.

Η συμμετοχή τους στο WFES 2026 ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της ελληνικής καινοτομίας και αναδεικνύει την Θεσσαλονίκη ως κόμβο τεχνολογίας και βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου. Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές για στρατηγικές συνεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων στην Βιώσιμη Ενέργεια και των εφαρμογών της στα Ενεργειακά Αυτόνομα Κτίρια, την Αγροδιατροφή/Αγροβολταϊκά, την Αυτοκίνηση κ.α.

