Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών

Ο αιολικός κλάδος πρωτοπορεί στις βιώσιμες λύσεις για το τέλος του κύκλου ζωής των πτερυγίων.

Το νέο ενημερωτικό έντυπο με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση των πτερυγίων ανεμογεννητριών, αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό φορέα WindEurope και στοχεύει στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την κυκλικότητα στον αιολικό κλάδο.

Το έντυπο απευθύνεται σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης των πτερυγίων μετά το τέλος της ζωής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ΕΛΕΤΑΕΝ για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Επισκεφθείτε το www.ask4wind.gr για να ενημερωθείτε για τον Μύθο σχετικά με την ανακύκλωση των ανεμογεννητριών ΕΔΩ