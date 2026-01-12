Ηλεκτροπαραγωγή: Ιστορικό υψηλό δεκαετίας για τις ΑΠΕ αλλά και εκτόξευση των περικοπών

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πράσινης μετάβασης. Την ίδια στιγμή όμως, η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ ανέδειξε τα όρια του συστήματος, καθώς οι περικοπές παραγωγής κατέγραψαν επίσης επίπεδα ρεκόρ, αποτυπώνοντας τις πιέσεις στα δίκτυα και την ανισορροπία μεταξύ εγκατεστημένης ισχύος και πραγματικής δυνατότητας απορρόφησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Green Tank για τις τάσεις ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο τους πρώτους 11 μήνες του 2025 είχαμε ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ (24,595 GWh) με ιστορικό υψηλό δεκαετίας και αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Δεύτερο στο μείγμα ήταν ορυκτό αέριο (20,864 GWh) καταγράφοντας επίσης υψηλό δεκαετίας και μεγαλύτερη (συγκριτικά με τις ΑΠΕ) αύξηση 9.1% σε σχέση με τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκαν και οι καθαρές εξαγωγές της χώρας, φτάνοντας τις 2,409 GWh για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 που η χώρα παρέμενε καθαρά εισαγωγική ως τον Νοέμβριο, το ισοζύγιο διασυνδέσεων κατέγραψαν γιγαντιαία στροφή προς τις εξαγωγές της τάξης του 2,362%. Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής μετά τις ΑΠΕ και το αέριο βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,507 GWh και μειωμένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 3,027 GWh, και τη χαμηλότερη παραγωγή για το διάστημα των 11 μηνών της τελευταίας πενταετίας. Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με 2,318 GWh και τη χαμηλότερη ιστορικά ηλεκτροπαραγωγή για αυτό το διάστημα, ενώ ήταν μειωμένος κατά 17.1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Οι περικοπές ΑΠΕ υπερδιπλασιάστηκαν στο 11μηνο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Green Tank, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Νοέμβριο έφτασαν τις 25.5 GWh, ή 1.2% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ. Επίσης, ήταν σχεδόν οι μισές των περικοπών Οκτωβρίου (51.7 GWh), και χαμηλότερες κατά 20% των περσινών περικοπών για τον Νοέμβριο (32.1 GWh).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 12.3 GWh, σχεδόν το ήμισυ των περικοπών του μήνα. Οι περισσότερες περικοπές τον Νοέμβριο σημειώθηκαν μεταξύ 10 το πρωί και 12 το μεσημέρι. Αθροιστικά, τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, εκτιμάται ότι απορρίφθηκαν 1,863 GWh ή 7.04% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, ποσότητα υπερδιπλάσια από τις περικοπές ΑΠΕ την ίδια περίοδο του 2024 (886 GWh).

Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά. Τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκαν 34.75 ώρες, ενώ τους πρώτους 11 μήνες του 2025 το σύνολο με μηδενικές ή αρνητικές τιμές έφτασε τις 475.5 ώρες, ποσότητα υπερδιπλάσια από τις αντίστοιχες ώρες για την ίδια περίοδο του 2024 (186 ώρες).

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν 51,917 GWh αθροιστικά, μειωμένη κατά 0.8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 55,413 GWh, σημειώνοντας αύξηση 4.3% σε σχέση με το 2024 και σε ιστορικό υψηλό, γεγονός που σχετίζεται με το επίσης ιστορικό υψηλό των εξαγωγών για αυτό το διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια πηγών στην κάλυψη της ζήτησης οι ΑΠΕ για άλλη μια φορά είχαν την πρωτοκαθεδρία με το μεγαλύτερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης (47,4%) και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά για τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους.

Το ορυκτό αέριο ακολούθησε δεύτερο με 40.2% στην κάλυψη της ζήτησης και το μεγαλύτερο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας για τους έντεκα μήνες του έτους.

Στην τρίτη θέση ήταν το πετρέλαιο που κάλυψε 6.8% της συνολικής ζήτησης και περισσότερο από 90% της ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Στις δύο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 5.8%, και ο λιγνίτης με μερίδιο 4.5%, το χαμηλότερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης για αυτό το διάστημα του έτους.