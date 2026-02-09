ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα

ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 12:06

Εσπερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ στη 8η Διεθνή Έκθεση Verde.tec, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 5 το απόγευμα στο MEC Παιανίας

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

Maya Perera | Policy Officer for Climate and Energy, European Environmental Bureau
An overview of climate status and the needs for the energy policies

Παρουσιάσεις - Συζήτηση

Αλέξανδρος Κουλίδης | Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc in Computational Mechanics (Fluid Dynamics) ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ, Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ
Ο Κλιματικός Νόμος και οι υποχρεώσεις των εθνικών κυβερνήσεων - Ο κλιματικός νόμος ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος

Αντώνης Κούκουζας | Επιπυραγός, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)
Η δασοπροστασία στο περιβάλλον της κλιματικής κρίσης - Ο προστατευτικός ρόλος των δασοτεχνικών έργων και των αναδασώσεων που εκτελούν τα αιολικά πάρκα

Νίκος Μάντζαρης | Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank
Η ενεργειακή & κλιματική πολιτική της Ελλάδας: δεδομένα και επιλογές για το μέλλον

Ανδρέας Βλαμάκης | Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Ανάπτυξης έργων ΕΝΤΕΚΑ
Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: ναι, συμβαίνει — ανησυχητικά δεδομένα, δύσκολες αλλά υπαρκτές προοπτικές

Παναγιώτης Παπασταματίου | Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ
Σύνοψη – Συμπεράσματα: Ο ρόλος της αιολικής ενέργειας στην προστασία του κλίματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης 09 Φεβρουαρίου 2026
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν 09 Φεβρουαρίου 2026
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ

Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025