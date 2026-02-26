Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
26/02/2026 - 11:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια

Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 26/02/2026 - 08:12

Για δεκαετίες, η ελληνική οικονομία κινείται με βάση ένα δόγμα που θεωρείται ακλόνητο, πως ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης, την κύρια πηγή εσόδων που στηρίζει τη χώρα ακόμα και σε περιόδους οικονομικής στενότητας.

Οι συστηματικές αναφορές σε νέα ρεκόρ αφίξεων και η εστίαση στα δισεκατομμύρια των εσόδων προβάλλονται ως το απόλυτο μέτρο επιτυχίας, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια πραγματικότητα που περιορίζει τις προοπτικές της χώρας.

Σήμερα, ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα έως και το 30% του ΑΕΠ, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε κάθε είδους εξωγενή κρίση. Μια γεωπολιτική αναταραχή, μια υγειονομική κρίση ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέψουν τον σχεδιασμό του εθνικού προϋπολογισμού, αφήνοντας τη χώρα χωρίς ισχυρή παραγωγική βάση και εναλλακτικές λύσεις, εντελώς εκτεθειμένη σε αυτό το μοντέλο αποκλειστικής ανάπτυξης.

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην ποσοτική αύξηση των επισκεπτών, μεγάλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί όπως η Βενετία και η Βαρκελώνη αναγνωρίζουν τα όρια της αντοχής τους και υιοθετούν δραστικά μέτρα. Στη Βαρκελώνη, η δημοτική αρχή εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και αυξήσεις στα τουριστικά τέλη, ενώ η Βενετία θεσπίζει εισιτήριο εισόδου για να προστατεύσει τον αστικό της ιστό από την αλλοίωση. Αυτές οι πόλεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη που βασίζεται στην υπερκατανάλωση των πόρων και στην πίεση προς την τοπική κοινωνία δεν είναι βιώσιμη, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται πλέον με μια σοβαρή στεγαστική κρίση που επηρεάζει άμεσα τη συνοχή της κοινωνίας. Η ανεξέλεγκτη επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων σε αστικές γειτονιές έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων, καθιστώντας την εύρεση κατοικίας εξαιρετικά δύσκολη για νέα ζευγάρια και εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Δάσκαλοι, γιατροί, αστυνομικοί δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε τουριστικές περιοχές, γεγονός που οδηγεί στην υποστελέχωση βασικών υπηρεσιών και στην ερήμωση των παραδοσιακών γειτονιών, οι οποίες μετατρέπονται σε απρόσωπες ζώνες επισκεπτών που υπολειτουργούν εκτός τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της ανάπτυξης απειλεί το φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Τα προβλήματα λειψυδρίας σε πολλά νησιά, η δυσκολία διαχείρισης του μεγάλου όγκου απορριμμάτων και η άναρχη δόμηση σε ευαίσθητες περιοχές δείχνουν ότι οι υποδομές έχουν ξεπεράσει τα όρια τους.

Η ανάγκη για ένα νέο, διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο είναι πλέον επιτακτική. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ακόμη αυστηρότερη ρύθμιση στη βραχυχρόνια μίσθωση, ανταποδοτικά τέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και, κυρίως, επένδυση σε τομείς όπως η τεχνολογία και η αγροδιατροφή.

Ο τουρισμός οφείλει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια ισχυρή εθνική οικονομία και όχι ως η μοναδική πηγή επιβίωσης, ώστε η χώρα να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενη κάμψη των εσόδων της.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο απαιτεί τη θεσμοθέτηση ενός αυστηρού πλαισίου που θα συνδέει οργανικά το τουριστικό προϊόν με την εγχώρια παραγωγή. Δεν αρκεί η απλή επιβολή τελών· επιβάλλεται η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση αποκλειστικά τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις τουριστικές μονάδες, ενισχύοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

Η διασύνδεση της γαστρονομίας, της αγροδιατροφής και της βιοτεχνίας με τη φιλοξενία μπορεί να δημιουργήσει μια αλυσίδα αξίας που θα παραμένει στη χώρα, μειώνοντας τις εισαγωγές και διαχέοντας τα οφέλη σε όλη την κοινωνία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τουρισμός οφείλει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια ισχυρή εθνική οικονομία και όχι ως η μοναδική πηγή επιβίωσης, ώστε η χώρα να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενη κάμψη των εσόδων της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική 25 Φεβρουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη 27 Φεβρουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια

Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία

Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανησυχητικά στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανησυχητικά στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα