Ρεκόρ ΑΠΕ με ιστορικό υψηλό της ηλιακής ενέργειας, αλλά στάσιμη ζήτηση το 2025

Ρεκόρ ΑΠΕ, χαμηλότερες εκπομπές και μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα συνυπάρχουν με στάσιμη ζήτηση και επίμονη αστάθεια τιμών, συνθέτοντας μια αντιφατική εικόνα για τον ευρωπαϊκό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurelectric.

Η ευρωπαϊκή ένωση της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτηρίζει το 2025 ως έτος καμπής για τον τομέα ενέργειας στην Ευρώπη αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα καταγράφηκε ρεκόρ ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας, μειώθηκε η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και περιορίστηκαν οι εκπομπές CO2. Όμως, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε το ασθενέστερο σημείο του τομέα με τη συνολική κατανάλωση το 2025 να είναι αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2024, αλλά 7% κάτω από τα επίπεδα του 2021. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurelectric προειδοποιεί ότι η επίμονη αστάθεια των τιμών σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού, κυρίως στις μεταφορές, και ενίσχυσης της ευελιξίας του συστήματος, μέσω αποθήκευσης και μηχανισμών επάρκειας ισχύος.

Το 2025, οι εκπομπές του τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε περίπου 45% των όγκων του 1990. Ωστόσο, η ορμή των ΑΠΕ προς το όριο του 50% στην ΕΕ επιβραδύνθηκε, δείχνοντας ότι η εξισορρόπηση της ταχείας πράσινης ανάπτυξης με τη σταθερότητα της αγοράς και την ανάκαμψη της ζήτησης παραμένει μια πρόκληση.

Η ηλιακή ενέργεια είχε σαφώς κορυφαία επίδοση. Με συνολική παραγωγή άνω των 340 TWh, η ηλιακή ενέργεια έφτασε το 12,5% του μείγματος παραγωγής της ΕΕ, το υψηλότερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ηλιακή παραγωγή αυξήθηκε κατά περισσότερο από 60 TWh σε ετήσια βάση. Αυτή η αύξηση βοήθησε στην αντιστάθμιση των μειώσεων στην υδροηλεκτρική ενέργεια (-13%) και την αιολική ενέργεια (-4%) μεταξύ 2024 και 2025. Η πυρηνική ενέργεια παρέμεινε σταθερή περίπου στο 24%, συνεχίζοντας να παρέχει αξιόπιστο βασικό φορτίο, ενώ η παραγωγή ορυκτών καυσίμων περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αύξηση της ηλιακής παραγωγής.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν την έκθεση της Ευρώπης στις τιμές των ορυκτών καυσίμων, αλλά η χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κινδυνεύει να επιβραδύνει τις επενδύσεις. Η τόνωση της ζήτησης είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση των αγορών, την υποστήριξη της βιομηχανίας και τη διατήρηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε καλό δρόμο», δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric. «Η πρόσθετη ευελιξία μέσω αποθήκευσης, απόκρισης στη ζήτηση και σταθερής χωρητικότητας – είναι επίσης κρίσιμη για τη μείωση της αστάθειας», πρόσθεσε.

Σε επίπεδο τιμών, οι τιμές χονδρικής στις Αγορές Επόμενης Ημέρας ήταν κατά μέσο όρο 88 ευρώ/MWh το 2025 - κάτω από τα επίπεδα του 2023, αλλά ελαφρώς υψηλότερες από το 2024. Οι τιμές ήταν υψηλότερες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της ασθενέστερης αιολικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, ενώ μειώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο, λόγω της ισχυρής ηλιακής παραγωγής και των χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου.

Παρά αυτή τη συγκράτηση, η αστάθεια των τιμών παρέμεινε. Οι αρνητικές τιμές σημειώθηκαν σε περίπου 3,3% των ωρών, ενώ οι αυξήσεις τιμών πάνω από 150 ευρώ/MWh αντιπροσώπευαν το 9,3% των ωρών. Πάντως το ποσοστό αυτό ήταν πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2022, αλλά υψηλότερο από ό,τι το 2024.

Ταυτόχρονα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συνδέθηκαν λιγότερο με το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, περίπου το 74% των ωρών το 2019 είδε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβαίνουν το κόστος της παραγωγής με φυσικό αέριο σε σύγκριση με μόλις 32% το 2025, γεγονός που δείχνει πώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν στην αποσύνδεση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο.