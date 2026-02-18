ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών

Τετάρτη, 18/02/2026 - 11:19

Η Messaritis Ανανεώσιμες θέτει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα την ομάδα Task Force, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την προηγούμενη εφαρμογή του Set-Point στα επενδυτικά έργα, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες που διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης, την τεχνική υπεροχή & την καινοτομία

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Οι Αυτοπαραγωγοί με φωτοβολταϊκά έργα άνω των 400kW καλούνται πλέον, βάσει των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να εγκαταστήσουν διάταξη Set-Point για εξ’ αποστάσεως ρύθμιση της παραγωγής και της έγχυσης, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του δικτύου διανομής.
  • Η υποχρέωση αφορά όλες τις κατηγορίες Αυτοπαραγωγών (Net-Metering, Net-Billing, Virtual, Zero Feed In κτλ), εφαρμόζεται αναδρομικά στους ήδη συνδεδεμένους σταθμούς, ενώ για τους μη συνδεδεμένους αποτελεί προϋπόθεση για την ηλέκτριση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

  • Η σχετική διαδικασία συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15/09/2026
    Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αυτή, προβλέπονται αυστηρές ποινές που οδηγούν σε αποσύνδεση των έργων.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ MESSARITIS

  • Ο προσφερόμενος εξοπλισμός υποστηρίζει την απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι future proof, για μελλοντικές νέες απαιτήσεις
  • Βασίζεται σε βιομηχανικό εξοπλισμό με χιλιάδες εγκαταστάσεις στον κόσμο, γνωστό για την αξιοπιστία του
  • Βασίζεται σε Πιστοποιημένες Βιβλιοθήκες κατά VDE
  • Υποστηρίζει πολυάριθμα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά Modbus TCPRTU,DNP3 (Master & Slave), IEC 60870-5 (Master & Slave), IEC 61850 (Client , Server)
  • Έχει ενσωματωμένο Firewall, ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιπτώσεις όπου το έργο έχει Internet μέσω μικροκυμματικής ζεύξης

AFTER SALES

Για να καλυφθεί τυχόν επόμενη έκδοση προδιαγραφών από τον ΔΕΔΔΗΕ, προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος οι Software αναβαθμίσεις για τον επόμενο ένα (1) χρόνο, από τη στιγμή της εγκατάστασης.

Τέλος, για τη χρήση της συσκευής δεν απαιτείται καμία ετήσια συνδρομή.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 11:23

