Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών

Η Messaritis Ανανεώσιμες θέτει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα την ομάδα Task Force , αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την προηγούμενη εφαρμογή του Set-Point στα επενδυτικά έργα, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες που διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης , την τεχνική υπεροχή & την καινοτομία

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι Αυτοπαραγωγοί με φωτοβολταϊκά έργα άνω των 400 kW καλούνται πλέον, βάσει των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να εγκαταστήσουν διάταξη Set - Point για εξ’ αποστάσεως ρύθμιση της παραγωγής και της έγχυσης, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του δικτύου διανομής.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις κατηγορίες Αυτοπαραγωγών (Net-Metering, Net-Billing, Virtual, Zero Feed In κτλ), εφαρμόζεται αναδρομικά στους ήδη συνδεδεμένους σταθμούς, ενώ για τους μη συνδεδεμένους αποτελεί προϋπόθεση για την ηλέκτριση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σχετική διαδικασία συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15/09/2026

Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αυτή, προβλέπονται αυστηρές ποινές που οδηγούν σε αποσύνδεση των έργων.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ MESSARITIS

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός υποστηρίζει την απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι future – proof , για μελλοντικές νέες απαιτήσεις

Βασίζεται σε βιομηχανικό εξοπλισμό με χιλιάδες εγκαταστάσεις στον κόσμο, γνωστό για την αξιοπιστία του

Βασίζεται σε Πιστοποιημένες Βιβλιοθήκες κατά VDE

Υποστηρίζει πολυάριθμα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά Modbus TCP – RTU , DNP 3 ( Master & Slave ), IEC 60870-5 ( Master & Slave ), IEC 61850 ( Client , Server )

Έχει ενσωματωμένο Firewall , ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιπτώσεις όπου το έργο έχει Internet μέσω μικροκυμματικής ζεύξης

AFTER SALES

Για να καλυφθεί τυχόν επόμενη έκδοση προδιαγραφών από τον ΔΕΔΔΗΕ, προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος οι Software αναβαθμίσεις για τον επόμενο ένα (1) χρόνο, από τη στιγμή της εγκατάστασης.

Τέλος, για τη χρήση της συσκευής δεν απαιτείται καμία ετήσια συνδρομή.