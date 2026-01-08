Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα

Στη Γερμανία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Σύνοδος Κορυφής της Βόρειας Θάλασσας με στόχο την προώθηση της συνεργασίας στις υπεράκτιες υποδομές αιολικής ενέργειας και υδρογόνου.

Η τρίτη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου στο Αμβούργο με προσκεκλημένους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπουργούς ενέργειας από 11 χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και περισσότερους από 100 εκπροσώπους εταιρειών.

Η συνάντηση στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βόρειας Θάλασσας για την προώθηση της επέκτασης των υποδομών αιολικής ενέργειας και υδρογόνου στην ανοικτή θάλασσα, επιδιώκοντας ένα αποτελεσματικό, διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο και στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε διακυβερνητικές δηλώσεις με προσδοκίες για συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ κρατών και βιομηχανίας.

Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η συνεργασία στη Βόρεια Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή, ασφαλή και ανεξάρτητη Ευρώπη, προσθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες συμμερίζονται τον στόχο της «ανάπτυξης της Βόρειας Θάλασσας στη μεγαλύτερη δεξαμενή καθαρής ενέργειας στον κόσμο».