Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Nord Energy Oy» που εδρεύει επί της Leinonen Suomi Oy Malminkaari 23 A, 00700 Ελσίνκι, Φινλανδία υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι-407711/17.12.2025, Ι-407979/22.12.2025 (αρ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-9707) αίτηση για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 MW και διάρκεια ισχύος είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.