Το απλό κόλπο με το αεροπλάστ που προστατεύει από το κρύο

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Pexels
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Δευτέρα, 09/11/2026 - 07:09
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Στη μάχη για τον περιορισμό των δαπανών θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, οι απλές λύσεις χαμηλού κόστους κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος.

Μια πρακτική μέθοδος θερμομόνωσης για παλαιά κουφώματα υπόσχεται να συγκρατήσει τη θερμότητα χωρίς μερεμέτια ή έξοδα.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη χρήση πλαστικού με φυσαλίδες (bubble wrap) και νερού και εστιάζει στην εκμετάλλευση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του εγκλωβισμένου αέρα.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο αέρας που βρίσκεται μέσα στις φυσαλίδες του πλαστικού λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα θερμικής αεροστεγανότητας. Καθώς ο αέρας διαθέτει σημαντικά χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σε σχέση με το γυαλί, η τοποθέτησή του στο τζάμι περιορίζει τη διαφυγή της θερμότητας από το εσωτερικό του σπιτιού προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Πώς θα το τοποθετήσετε στα παράθυρα

Η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα απλή και δεν απαιτεί εργαλεία ή ταινίες:

  • Πρώτα καθαρίζετε την επιφάνεια του υαλοπίνακα και κόβετε το πλαστικό στα μέτρα του τζαμιού (προτιμώνται μεσαίες ή μεγάλες φυσαλίδες).
  • Ψεκάζετε το τζάμι με λίγο νερό από ένα μπουκάλι σπρέι.
  • Πιέζετε το φύλλο πάνω στο υγρό τζάμι. Η υγρασία αρκεί για να κρατήσει το υλικό στη θέση του για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, ενώ την άνοιξη αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Πού αποδίδει περισσότερο

Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε μονούς υαλοπίνακες, παλαιού τύπου παράθυρα, γυάλινες πόρτες και φεγγίτες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών του κλάδου, η θερμομονωτική απόδοση στα μονά τζάμια μπορεί να βελτιωθεί έως και κατά 50%, ενώ στα διπλά τζάμια τα οφέλη είναι σαφώς μικρότερα (έως 20%).

Τα όρια της μεθόδου

Παρά την αποτελεσματικότητά του στη γυάλινη επιφάνεια, το αεροπλάστ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διαρροής αέρα από τις χαραμάδες του πλαισίου (κάσα).

Επιπλέον, περιορίζει ελαφρώς τη διαφάνεια του τζαμιού (χωρίς να κόβει το φως), ενώ σε χώρους με υψηλή υγρασία ενδέχεται να εμφανιστεί συμπύκνωση πίσω από το πλαστικό.

Συμπερασματικά, δεν πρόκειται για μια λύση που μπορεί να αντικαταστήσει την θερμομόνωση ή τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα, αλλά για μια εξαιρετικά οικονομική, προσωρινή λύση που βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας στους πιο κρύους χώρους του σπιτιού.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 07:09
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