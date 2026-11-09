Τέλος στο χαμένο ρεύμα: Η καινοτομία που φιλοδοξεί να αλλάξει για πάντα τα φωτοβολταϊκά 

Με τις τιμές πώλησης της περίσσειας ηλιακής ενέργειας στο δίκτυο να υποχωρούν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η οικιακή αποθήκευση μετατρέπεται στον απόλυτο καταλύτη για την εξοικονόμηση πόρων.

Η κινεζική εταιρεία SAMDUO παρουσίασε στην Ευρώπη τη νέα σειρά οικιακών μπαταριών Nex E, στοχεύοντας άμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών των ευρωπαϊκών νοικοκυριών για ενεργειακή αυτονομία και μείωση του κόστους ρεύματος.

Όπως δήλωσε ο Robbin Tian, επικεφαλής της εταιρείας στην Ευρώπη, η υποχώρηση των τιμών αποζημίωσης για την ηλιακή ενέργεια που διαχέεται στο δίκτυο (feed-in tariffs) καθιστά την τοπική αποθήκευση την πλέον συμφέρουσα επιλογή για τους κατόχους φωτοβολταϊκών στέγης.

Διαχείριση φορτίου με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το κύριο τεχνολογικό πλεονέκτημα της σειράς έγκειται στο σύστημα SAMDUO Intelligence™. Πρόκειται για λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης που αναλύει σε πραγματικό χρόνο τα δυναμικά τιμολόγια του ηλεκτρικού δικτύου, τις μετεωρολογικές προγνώσεις και τις καθημερινές καταναλωτικές συνήθειες του νοικοκυριού.

Μέσω του αλγορίθμου, το σύστημα διαμορφώνει αυτόματα ένα 24ωρο πλάνο διαχείρισης ενέργειας, μεγιστοποιώντας την ιδιοκατανάλωση χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση από τον χρήστη.

Παράλληλα, η τεχνολογία συντονισμού PowerMesh™ και η λογική μηδενικής διοχέτευσης στο δίκτυο (Zero Feed-in) διασφαλίζουν ότι η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια είτε καταναλώνεται άμεσα είτε αποθηκεύεται τοπικά.

Ο σχεδιασμός plug-and-play ενσωματώνει τα στοιχεία της μπαταρίας, το σύστημα διαχείρισης (BMS) και τον αμφίδρομο μετατροπέα (inverter) σε ένα ενιαίο πλαίσιο, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολυδάπανες ηλεκτρολογικές μετατροπές.

Σχεδιασμός προσαρμοσμένος στα ευρωπαϊκά σπίτια

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς χώρου που χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές κατοικίες, το μοντέλο Nex E6000 διαθέτει βάθος μόλις 11,9 εκατοστών, ενώ το μοντέλο Nex E6000H έχει όγκο αντίστοιχο με έναν φούρνο μικροκυμάτων 23 λίτρων. Η συμπαγής αυτή κατασκευή επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε στενούς χώρους, διαδρόμους ή αποθήκες.

Επιπλέον, τα συστήματα είναι συμβατά με περισσότερους από 800 ευρωπαϊκούς παρόχους ενέργειας και ενσωματώνονται άμεσα σε δημοφιλή οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού (όπως Homey και HomeAssistant) μέσω ανοικτού API. Η διάθεση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά ξεκινά μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων και δικτύου τοπικών εγκαταστατών, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην οικιακή ενεργειακή μετάβαση.

Πηγή: Futura