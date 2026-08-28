Οι 5 συσκευές που πρέπει να βγάζετε αμέσως από την πρίζα 

Αν και οι σύγχρονες οικιακές συσκευές διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, η παραμονή τους στην πρίζα μετά τη χρήση εγκυμονεί κινδύνους.

Η κουζίνα φιλοξενεί πλήθος συσκευών που συνεχίζουν να τραβούν ρεύμα ακόμα κι όταν βρίσκονται σε αναμονή.

Ο Chris Haas, αδειούχος ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης της Haas & Sons Electric, επισημαίνει τις συσκευές που απαιτούν την προσοχή μας:

Καφετιέρα

Οι σύγχρονες καφετιέρες με ψηφιακές οθόνες και θερμαντικές πλάκες καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και εκτός λειτουργίας. Αν μάλιστα τελειώσει το νερό και η αντιστάση παραμείνει ενεργή λόγω βλάβης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.

Mπλέντερ και πολυκόφτες

Συσκευές με εκτεθειμένες λεπίδες συνιστούν κίνδυνο. Διακόπτες αφής ή μηχανικά κουμπιά μπορούν να πατηθούν κατά λάθος από παιδιά, κατοικίδια ή κατά τον καθαρισμό του πάγκου. Η αποσύνδεση εγγυάται ότι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί απρόσμενα.

Ηλεκτρικός βραστήρας

Διαθέτει αντίσταση ταχείας θέρμανσης που τραβά υψηλό ηλεκτρικό φορτίο. Αν ενεργοποιηθεί κατά λάθος άδειος και αποτύχει ο θερμικός διακόπτης ασφαλείας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιωμένα πλαστικά, καμένες καλωδιώσεις ή ακόμη και φωτιά.

Φριτέζα αέρος (Air Fryer)

Χρησιμοποιεί αντιστάσεις υψηλής ισχύος και ανεμιστήρες που καταναλώνουν μεγάλα φορτία. Όσο μένει στην πρίζα, τα κυκλώματά της εξακολουθούν να τροφοδοτούνται. Αφού κρυώσει, η αποσύνδεσή της προστατεύει την ηλεκτρονική πλακέτα από διακυμάνσεις της τάσης και αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση.

Τοστιέρα / Φρυγανιέρα

Θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες συσκευές λόγω των εκτεθειμένων αντιστάσεων. Εσωτερικοί διακόπτες ή ρελέ μπορούν να κολλήσουν από ψίχουλα, προκαλώντας ξαφνική ανάφλεξη. Η αποσύνδεση εξαλείφει τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπολείμματα τροφών ή εξαρτήματα που υπέστησαν βλάβη.

Πηγή: Southern Living