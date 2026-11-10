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Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 15:12
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Στις ρευματοκλοπές, τις κλοπές χαλκού, αλλά και στα ζητήματα ασφάλειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο υπουργός σημείωσε ότι για τις ρευματοκλοπές βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ προανήγγειλε αποτελέσματα το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, μίλησε για τις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση των κλοπών χαλκού, καθώς και για τα μέτρα προστασίας των πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Η αστυνομία στη Δυτική Αττική καθημερινά ξηλώνει χιλιόμετρα από καλώδια. Κάθε μέρα γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε οικισμούς και δεν υπάρχει ούτε ένας που να διαθέτει νόμιμη ηλεκτρική παροχή. Το δεύτερο κομμάτι και πολύ μεγαλύτερο αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε διάφορα σημεία της χώρας, που κάνουν ρευματοκλοπή. Η αστυνομία ήδη έχει εξιχνιάσει αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχουν δεκάδες συλλήψεις».

«Χρειαζόμαστε διαρκώς τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ. Πρέπει να ληφθούν μία σειρά από μέτρα, έτσι ώστε και για το ρεύμα και για τον χαλκό, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε "αντικίνητρα", να βρούμε άλλες λύσεις αντιμετώπισης. Για να υπάρχουν όλα αυτά, σημαίνει ότι διάφορα δίκτυα διαμορφώνονται διαρκώς, προκειμένου να αποφεύγουν τη σύλληψη. Υπάρχει συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ να εντοπιστούν όλοι αυτοί. Από εκεί και πέρα, το έργο της αστυνομίας είναι η υπόθεση να φτάσει στον εισαγγελέα και να πάρει την ποινική της διάσταση. Από την άλλη πλευρά, ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να οργανώσει τις προσπάθειές του, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις κλοπές χαλκού και χαλκοσωλήνων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε τόνισε ότι «έχει ακριβύνει ο χαλκός και ορισμένοι επιδίδονται σε καταστροφές, οι οποίες μπορεί να κοστίσουν. Για παράδειγμα, αφαιρούν καλώδια που είναι για τον φωτισμό των πόλεων. Τέτοια ζητήματα εργαζόμαστε συστηματικά να τα αντιμετωπίσουμε. Οι υπηρεσίες εργάζονται προς δύο κατευθύνσεις: Η μία είναι να εντοπιστούν οι φυσικοί αυτουργοί, δηλαδή αυτοί που κλέβουν, και η άλλη είναι να εντοπιστούν τα παράνομα σκραπατζίδικα, που μαζεύουν τον χαλκό, τον λιώνουν και τον παραδίδουν. Ήδη, έχουν καταγραφεί τα περισσότερα σκραπατζίδικα και είμαστε σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις που κάνουν επεξεργασία χαλκού, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε "τον δρόμο του χαλκού". Δηλαδή, να δούμε πώς ακριβώς οδηγείται από τα σκραπατζίδικα στις μεγάλες επιχειρήσεις».

Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε: «Το γεγονός είναι ότι δεν έχουμε την παραμικρή κατάληψη. Δεν έχουμε επεισόδια ούτε καθημερινά γεγονότα που δηλώνουν βία. Αυτό δείχνει ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει αλλάξει. Η αστυνομία δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν πρέπει να είναι μέσα. Η αστυνομία μπαίνει στους χώρους των πανεπιστημίων όταν καλείται και πρέπει να μπαίνει για να αποτρέψει τραυματισμούς, καταστροφές κ.λπ».

Τέλος, αναφερόμενος στους δράστες των πρόσφατων επεισοδίων στο ΕΚΠΑ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι «η αστυνομία δεν αφήνει κανέναν ασύλληπτο. Όποιος αδικοπραγεί, κλέβει, ληστεύει, κάνει απάτες, σε λίγες μέρες ή βδομάδες συλλαμβάνεται. Οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους, θα τους συλλάβουν και αυτούς. Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε το ζήτημα της προστασίας των πανεπιστήμιων, εννοώ τις κάμερες, τα σχέδια ασφαλείας, την ελεγχόμενη είσοδο, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα».

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