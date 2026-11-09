Τα κρυφά ρίσκα της θέρμανσης: Γιατί τα αερόθερμα και οι σόμπες απαιτούν προσοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Προστασίας από Πυρκαγιές των ΗΠΑ (NFPA), τα φορητά θερμαντικά σώματα και οι σόμπες εμπλέκονται στο 73% των θανάτων που προκαλούνται από εξοπλισμό θέρμανσης σε κατοικίες, καθώς και στο 47% των αντίστοιχων πυρκαγιών. Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η πρόληψη βασίζεται σε έναν βασικό και απλό κανόνα ασφαλείας: τη διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ κάθε πηγής θερμότητας και εύφλεκτων υλικών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) επισημαίνει ότι κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, χαλιά και ρούχα δεν πρέπει να βρίσκονται ποτέ εντός αυτής της ζώνης ασφαλείας. Ο κανόνας ισχύει περιμετρικά της συσκευής και όχι μόνο στο μπροστινό μέρος της. Παράλληλα, συνιστάται η διατήρηση της ίδιας απόστασης για παιδιά και κατοικίδια, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ανατροπή των συσκευών.

Ηλεκτρικά φορτία και κίνδυνος υπερθέρμανσης

Πέραν της εγγύτητας σε εύφλεκτα υλικά, σοβαρό κίνδυνο συνιστά και η λανθασμένη ηλεκτρολογική σύνδεση. Τα φορητά αερόθερμα απορροφούν υψηλή ηλεκτρική ισχύ. Η σύνδεσή τους σε πολυμπρίζα ή καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες) μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του κυκλώματος και βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν την απευθείας σύνδεση της συσκευής σε πρίζα τοίχου.

Επιπλέον, τα καλώδια ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται με χαλιά, καθώς τυχόν υπερθέρμανση δεν γίνεται αντιληπτή εγκαίρως. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί φθορά στο καλώδιο, οσμή καμένου ή συχνή πτώση της ασφάλειας, η χρήση της συσκευής πρέπει να διακόπτεται αμέσως.

Ανεπιτήρητη λειτουργία και άνθρακας

Η λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά την απουσία από το δωμάτιο αποτελεί ένα από τα συχνότερα λάθη. Στις συσκευές που καταναλώνουν καύσιμη ύλη (π.χ. ξύλο, πετρέλαιο), ελλοχεύει επιπλέον ο κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, καθιστώντας απαραίτητο τον καλό εξαερισμό και την εγκατάσταση ειδικών ανιχνευτών.

Τέλος, όσον αφορά τα τζάκια και τις σόμπες ξύλου, ο ετήσιος καθαρισμός της καμινάδας από υπολείμματα κρεοζώτου είναι καθοριστικός για την αποτροπή ανάφλεξης. Η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, η προσεκτική τοποθέτηση και η εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού αποτελούν τη θεμελιώδη ασπίδα προστασίας για κάθε νοικοκυριό κατά τη χειμερινή περίοδο.

Πηγή: Futura