Η μία συσκευή κουζίνας που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν κοιμηθείτε

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Τρίτη, 20/10/2026 - 06:50
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Οι πυροσβέστες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά πυρκαγιάς ακόμη και όταν η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη.

Οι φριτέζες αέρος (air fryers) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων νοικοκυριών. Η Πυροσβεστική, πάντως, δεν σταματά να επαναλαμβάνει την ίδια προειδοποίηση: όταν τελειώνετε με το μαγείρεμα, πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Γιατί το air fryer;

Το air fryer είναι ένας συμπαγής φούρνος θερμού αέρα, με ισχυρή αντίσταση και ανεμιστήρα μέσα σε πλαστικό περίβλημα. Αυτός ο σχεδιασμός συγκεντρώνει τρεις βασικούς κινδύνους:

Υψηλή ισχύς: Ορισμένα μοντέλα απορροφούν έως και 15 Amps, εξαντλώντας σχεδόν τα όρια μιας οικιακής γραμμής. Γι' αυτό απαιτείται απευθείας σύνδεση σε πρίζα τοίχου και ποτέ σύνδεση σε πολυμπρίζα ή μπαλαντέζες.

Συσσώρευση λίπους: Με κάθε χρήση, τα υπολείμματα λίπους επικάθονται στα τοιχώματα και την αντίσταση, αποτελώντας εύφλεκτη ύλη δίπλα σε πηγή θερμότητας.

Συνεχής παροχή ρεύματος: Όσο η συσκευή παραμένει στην πρίζα, παραμένει «ζωντανή». Μια βλάβη στην πλακέτα, ένα φθαρμένο καλώδιο ή ένα ελαττωματικό εξάρτημα μπορεί να ενεργοποιήσει την αντίσταση απρόσμενα. Εκατομμύρια συσκευές έχουν ανακληθεί παγκοσμίως για αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο.

Όταν το καλώδιο είναι εκτός πρίζας, αυτοί οι κίνδυνοι μηδενίζονται.

Η ρουτίνα των 2 δευτερολέπτων και χρήσιμες συμβουλές

Μετά το βραδινό καθάρισμα, η αφαίρεση του φις από την πρίζα πρέπει να γίνει συνήθεια.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν:

Επεκτείνετε τη συνήθεια: Το ίδιο ισχύει για τις φρυγανιέρες, τα φουρνάκια και τις καφετιέρες. Έχουν καταγραφεί πυρκαγιές από φρυγανιέρες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για μέρες, επειδή ένας φθαρμένος μηχανισμός ενεργοποίησε μόνος του την αντίσταση.

Διατηρείτε αποστάσεις: Το air fryer εκλύει μεγάλη θερμότητα. Χρειάζεται ελεύθερο χώρο γύρω του, μακριά από ντουλάπια ή εστίες μαγειρέματος.

Τακτικός καθαρισμός: Το συσσωρευμένο λίπος είναι η πρώτη ύλη μιας πυρκαγιάς.

Μην το αφήνετε χωρίς επίβλεψη: Επειδή αναπτύσσει γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες, απαιτεί την ίδια προσοχή με ένα σκεύος πάνω στο μάτι της κουζίνας.

Τέλος, ελέγξτε αν το μοντέλο σας περιλαμβάνεται σε λίστες ανακλήσεων και βεβαιωθείτε ότι οι ανιχνευτές καπνού στο σπίτι λειτουργούν σωστά. Μια απλή κίνηση κάθε βράδυ είναι το φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας.

Πηγή: thecoolist.com

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 06:50
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