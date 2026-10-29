ΑΝΑΚΕΜ: Η μέρα της αιμοδοσίας πλησιάζει – ελάτε να προσφέρουμε ένα ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ!

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την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, από 09:00 έως 13:00, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο "Άγιος Παύλος".

Η ΑΝΑΚΕΜ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 5η Εθελοντική Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας, Γ. Φραντζή 1, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη,

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών "ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής" δημιουργήθηκε από τους εργαζομένους της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., με στόχο να καλλιεργήσει την κουλτούρα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης.

Καλούμε όλους — εργαζόμενους, συνεργάτες, φίλους και πολίτες — να συμμετάσχουν σε αυτή τη συλλογική πράξη αγάπης και ζωής.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για την προστασία των αιμοδοτών και του προσωπικού.

Η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές και ενισχύει έμπρακτα το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Μόλις 10 λεπτά από τον χρόνο σας αρκούν για να προσφέρουμε ελπίδα σε συνανθρώπους που τη χρειάζονται.

Σημαντικές οδηγίες για την ημέρα της αιμοδοσίας:

Έγγραφα: Θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ΑΜΚΑ της και να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Φαγητό & Ύπνος: Προτιμήστε ένα ελαφρύ γεύμα (π.χ. πρωινό) 2-3 ώρες πριν την αιμοδοσία, αποφύγετε το αλκοόλ από το προηγούμενο βράδυ και φροντίστε να έχετε κοιμηθεί καλά.

Νερό: Πιείτε αρκετά υγρά (νερό ή χυμό) πριν και μετά τη διαδικασία.

Οφέλη της αιμοδοσίας:

Συμβάλλεις άμεσα στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ενισχύεις την κοινωνική συνοχή και το πνεύμα εθελοντισμού.

Ανανεώνεται το αίμα και βελτιώνεται η λειτουργία του οργανισμού.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια!

Για δηλώσεις συμμετοχής ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Νίκη Παπαδοπούλου στο τηλ. 2314 405300

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν την ημέρα της προγραμματισμένης αιμοδοσίας, υπάρχει η δυνατότητα να αιμοδοτήσετε οποιαδήποτε ημέρα, σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο αναφέροντας τον αριθμό μητρώου 16360, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ».

Σας περιμένουμε με χαμόγελο και καλή διάθεση για να δώσουμε ζωή μέσα από τη δική μας προσφορά.