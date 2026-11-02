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Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 08:52
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Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών και της εμπορικής δραστηριότητας.

Η HELLENiQ ENERGY, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, ανακοινώνει ότι παρατείνει μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου την ειδική έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης.

Η έκπτωση που χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις όλες τις εταιρείες Εμπορίας, θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το Πετρέλαιο κίνησης.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.

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