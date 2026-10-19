ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» παρουσία του πρωθυπουργού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/10/2026 - 08:35
Σταύρος Παπασταύρου από την Κρήτη: Ανάπτυξη με προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/10/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Το διπλό αδιέξοδο των Ευρωπαίων ηγετών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/10/2026 - 08:05
Enaon EDA: Διεκδικεί WACC 8,7% για την περίοδο 2027-2030 – Τα κίνητρα για νέες συνδέσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/10/2026 - 08:03
Data Centers: Αντιδράσεις της βιομηχανίας για τη νέα ρύθμιση- Τι ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/10/2026 - 08:00
Το νησί όπου οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι τα data centers τους «κλέβουν» το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/10/2026 - 06:54
Πότε το air fryer συμφέρει περισσότερο από τον παραδοσιακό φούρνο 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/10/2026 - 06:54
Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/10/2026 - 06:55
Ηράκλειο: Επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/10/2026 - 15:46
Τ. Χατζηβασιλείου: Ζητάμε από την Κομισιόν μέτρα για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 15:17
Κ. Κυρανάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 14:20
WWF: Χθες η Βουλή ψήφισε υπέρ της «ειδικής μεταχείρισης» για ένα από τα κύρια αίτια καταστροφικών δασικών πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 13:43
Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 13:14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&P και Moody’s
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:45
Αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:26
Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 11:59
Πρωτότυπη μεθοδολογία για την αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων από 11 ελληνικές ερευνητικές ομάδες μέσω του CLIMPACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 11:24
Ν. Παπαθανάσης: 5,672 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:59
Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:29
Δημόσια ημερίδα για τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:52
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 09:27
HELLENiQ ENERGY: Προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:58
Επίσκεψη του νέου επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόσουα Χακ και του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στο ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 08:34
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/10/2026 - 08:20
Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:13
ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ: Στην τελική ευθεία η πρώτη μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/10/2026 - 08:07
Γιάννης Τριήρης: Η προστασία της πρώτη κατοικίας δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τα δικαστήρια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/10/2026 - 08:01
Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Οι ηλεκτρολόγοι είναι κατηγορηματικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Γιατί ορισμένα laptop δεν φορτίζουν ποτέ στο 100%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Αγανάκτηση με τις τιμές ενέργειας στις ΗΠΑ: Καταναλωτές απειλούν με μαζικές μηνύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
16/10/2026 - 06:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε το air fryer συμφέρει περισσότερο από τον παραδοσιακό φούρνο 

Πότε το air fryer συμφέρει περισσότερο από τον παραδοσιακό φούρνο
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 06:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ραγδαία εξάπλωση των air fryers έχει φέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: είναι πράγματι πιο οικονομικά στη χρήση από τον παραδοσιακό ηλεκτρικό φούρνο;

Το ερώτημα αν το air fryer καταναλώνει λιγότερο ρεύμα από τον φούρνο απασχολεί όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Ανεξάρτητες δοκιμές προσφέρουν πλέον σαφή δεδομένα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη μοναδική συνθήκη στην οποία ο ηλεκτρικός φούρνος επικρατεί.

Γιατί το air fryer είναι συνήθως πιο οικονομικό

Στα χαρτιά, η ισχύς των δύο συσκευών δεν διαφέρει δραματικά. Ένα τυπικό air fryer καταναλώνει 1.400 έως 1.800 Watt, ενώ οι αντιστάσεις ενός φούρνου κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Η ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στον όγκο και τον χρόνο.

Ο φούρνος απαιτεί τη θέρμανση ενός μεγάλου θαλάμου, διαδικασία που διαρκεί 10 έως 15 λεπτά μόνο για την προθέρμανση. Αντίθετα, το air fryer θερμαίνει έναν μικρό κάδο σε μόλις 2-3 λεπτά, ενώ ο θερμός αέρας κυκλοφορεί ταχύτατα, μειώνοντας τον χρόνο μαγειρέματος. Ο συνδυασμός μικρότερου όγκου και ταχύτερου μαγειρέματος μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση.

Σε δοκιμές του βρετανικού οργανισμού καταναλωτών «Which?», το air fryer χρησιμοποίησε σχεδόν τη μισή ενέργεια για το ψητό κοτόπουλο και έως και δύο τρίτα λιγότερη ενέργεια για πατάτες και κέικ, προσφέροντας παράλληλα αντίστοιχη ποιότητα μαγειρέματος.

Για καθημερινές μερίδες 1 έως 3 ατόμων, η συσκευή αυτή είναι αδιαμφισβήτητα πιο οικονομική.

Πότε κερδίζει ο παραδοσιακός φούρνος

Η εξοικονόμηση εξαφανίζεται όταν μαγειρεύετε για πολλούς. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του κάδου, ένα μεγάλο γεύμα απαιτεί μαγείρεμα σε διαδοχικές δόσεις, αυξάνοντας δραματικά τον συνολικό χρόνο και το ρεύμα.

Αντίθετα, ο ηλεκτρικός φούρνος επιτρέπει την ταυτόχρονη προετοιμασία πολλών πιάτων (π.χ. κυρίως γεύμα και συνοδευτικά) στις διαφορετικές σχάρες του. Σε γιορτινά τραπέζια ή οικογενειακές συγκεντρώσεις, ο φούρνος είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική επιλογή.

Συμπεράσματα για την κατανάλωση

Η εξοικονόμηση σε κάθε γεύμα ανέρχεται σε λίγα λεπτά του ευρώ, αλλά αθροίζεται σημαντικά σε ετήσια βάση. Η αγορά ενός air fryer δεν δικαιολογείται, πάντως, αποκλειστικά για την απόσβεση του κόστους του, αλλά κυρίως για την ταχύτητα και την ευκολία που προσφέρει.

Ο χρυσός κανόνας είναι απλός: μικρές μερίδες στο air fryer, μεγάλα οικογενειακά γεύματα στον φούρνο και αποφυγή παρατεταμένης προθέρμανσης.

Πηγή: thecoolist.com

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 06:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι
Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι 19 Οκτωβρίου 2026
Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» παρουσία του πρωθυπουργού 19 Οκτωβρίου 2026
Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» παρουσία του πρωθυπουργού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αντίο στον κανόνα των 20°C: Η «σωστή» θερμοκρασία για άνεση και οικονομία στο σπίτι

Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά

Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη

Η εύκολη λύση που μπορεί να σας γλιτώσει 100 ευρώ αυτή τη σεζόν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η εύκολη λύση που μπορεί να σας γλιτώσει 100 ευρώ αυτή τη σεζόν

Ποια οικιακή συσκευή καταναλώνει τη περισσότερη ενέργεια;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποια οικιακή συσκευή καταναλώνει τη περισσότερη ενέργεια;

Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»