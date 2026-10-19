Πότε το air fryer συμφέρει περισσότερο από τον παραδοσιακό φούρνο 

Η ραγδαία εξάπλωση των air fryers έχει φέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: είναι πράγματι πιο οικονομικά στη χρήση από τον παραδοσιακό ηλεκτρικό φούρνο;

Το ερώτημα αν το air fryer καταναλώνει λιγότερο ρεύμα από τον φούρνο απασχολεί όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Ανεξάρτητες δοκιμές προσφέρουν πλέον σαφή δεδομένα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη μοναδική συνθήκη στην οποία ο ηλεκτρικός φούρνος επικρατεί.

Γιατί το air fryer είναι συνήθως πιο οικονομικό

Στα χαρτιά, η ισχύς των δύο συσκευών δεν διαφέρει δραματικά. Ένα τυπικό air fryer καταναλώνει 1.400 έως 1.800 Watt, ενώ οι αντιστάσεις ενός φούρνου κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Η ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στον όγκο και τον χρόνο.

Ο φούρνος απαιτεί τη θέρμανση ενός μεγάλου θαλάμου, διαδικασία που διαρκεί 10 έως 15 λεπτά μόνο για την προθέρμανση. Αντίθετα, το air fryer θερμαίνει έναν μικρό κάδο σε μόλις 2-3 λεπτά, ενώ ο θερμός αέρας κυκλοφορεί ταχύτατα, μειώνοντας τον χρόνο μαγειρέματος. Ο συνδυασμός μικρότερου όγκου και ταχύτερου μαγειρέματος μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση.

Σε δοκιμές του βρετανικού οργανισμού καταναλωτών «Which?», το air fryer χρησιμοποίησε σχεδόν τη μισή ενέργεια για το ψητό κοτόπουλο και έως και δύο τρίτα λιγότερη ενέργεια για πατάτες και κέικ, προσφέροντας παράλληλα αντίστοιχη ποιότητα μαγειρέματος.

Για καθημερινές μερίδες 1 έως 3 ατόμων, η συσκευή αυτή είναι αδιαμφισβήτητα πιο οικονομική.

Πότε κερδίζει ο παραδοσιακός φούρνος

Η εξοικονόμηση εξαφανίζεται όταν μαγειρεύετε για πολλούς. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του κάδου, ένα μεγάλο γεύμα απαιτεί μαγείρεμα σε διαδοχικές δόσεις, αυξάνοντας δραματικά τον συνολικό χρόνο και το ρεύμα.

Αντίθετα, ο ηλεκτρικός φούρνος επιτρέπει την ταυτόχρονη προετοιμασία πολλών πιάτων (π.χ. κυρίως γεύμα και συνοδευτικά) στις διαφορετικές σχάρες του. Σε γιορτινά τραπέζια ή οικογενειακές συγκεντρώσεις, ο φούρνος είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική επιλογή.

Συμπεράσματα για την κατανάλωση

Η εξοικονόμηση σε κάθε γεύμα ανέρχεται σε λίγα λεπτά του ευρώ, αλλά αθροίζεται σημαντικά σε ετήσια βάση. Η αγορά ενός air fryer δεν δικαιολογείται, πάντως, αποκλειστικά για την απόσβεση του κόστους του, αλλά κυρίως για την ταχύτητα και την ευκολία που προσφέρει.

Ο χρυσός κανόνας είναι απλός: μικρές μερίδες στο air fryer, μεγάλα οικογενειακά γεύματα στον φούρνο και αποφυγή παρατεταμένης προθέρμανσης.

Πηγή: thecoolist.com