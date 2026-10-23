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Η κρυφή ρύθμιση στην τηλεόραση που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος 

Η κρυφή ρύθμιση στην τηλεόραση που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος
Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 06:38
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Μια μικρή προσαρμογή στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και των αποκωδικοποιητών μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να επηρεαστεί η εμπειρία θέασης.

Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές χονδρικής, η μείωση της κατανάλωσης στο σπίτι καθίσταται απαραίτητη.

Αν και οι μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές απορροφούν τη μερίδα του λέοντος, οι συσκευές ψυχαγωγίας - όπως οι τηλεοράσεις, οι αποκωδικοποιητές και οι κονσόλες παιχνιδιών - καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας, καθώς παραμένουν σε λειτουργία για πολλές ώρες καθημερινά.

Οι ρυθμίσεις που εξοικονομούν ρεύμα

Σύμφωνα με ειδικούς στην εξοικονόμηση ενέργειας, οι σύγχρονες τηλεοράσεις διαθέτουν ειδικές λειτουργίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη ενεργειακή τους συμπεριφορά:

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Eco Mode): Οι περισσότερες τηλεοράσεις διαθέτουν επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας που προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει τέτοια αυτόματη λειτουργία, η χειροκίνητη μείωση της φωτεινότητας και η επιλογή του «standard» προφίλ εικόνας προσφέρουν τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση.

Χρονοδιακόπτης αδράνειας (Sleep Timer): Η ενεργοποίηση του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας διασφαλίζει ότι η συσκευή δεν θα καίει ρεύμα άσκοπα αν αποκοιμηθείτε ή αν ξεχαστεί ανοιχτή.

Ρυθμίσεις αποκωδικοποιητών: Οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι αποκωδικοποιητές περιλαμβάνουν συχνά λειτουργία «Eco», η οποία θέτει τη συσκευή σε βαθιά αδράνεια κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Τι ισχύει τελικά με το Standby

Υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής «καίνε» πολύ ρεύμα. Ωστόσο, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τηλεοράσεις και οι συσκευές που κατασκευάστηκαν μετά το 2013 δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν πάνω από 0,5 Watt σε κατάσταση αναμονής. Αυτό σημαίνει ότι μια τηλεόραση στο standby επιβαρύνει τον λογαριασμό με μόλις ελάχιστα λεπτά του ευρώ τον χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης απενεργοποίηση των συσκευών από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα διαστήματα παραμένει η ασφαλέστερη πρακτική για την ολική εξάλειψη της λεγόμενης «αόρατης κατανάλωσης». Συνδυάζοντας τις σωστές ρυθμίσεις εικόνας με τη λογική χρήση των περιφερειακών συσκευών, μπορείτε να επιτύχετε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 06:38
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