Αφυγραντήρας: Το απλό κόλπο των 5 λεπτών που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος

Η λάθος χρήση του αφυγραντήρα δεν καθυστερεί μόνο το στέγνωμα των ρούχων, αλλά αυξάνει αδικαιολόγητα και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αφυγραντήρας αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και οικονομικές λύσεις για το στέγνωμα των ρούχων όταν ο καιρός δεν επιτρέπει το άπλωμα στο μπαλκόνι. Πολλοί καταναλωτές, ωστόσο, δεν αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές του, τοποθετώντας τη συσκευή σε λάθος σημεία, όπως ακριβώς δίπλα στην απλώστρα ή κολλητά σε τοίχους.

Αυτή η πρακτική εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα, προκαλεί υπερθέρμανση και αναγκάζει τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερες ώρες, καταναλώνοντας περιττή ενέργεια.

Σύμφωνα με ειδικούς της οικιακής τεχνολογίας, η σωστή τοποθέτηση είναι το κλειδί για τη μέγιστη απόδοση.

Ο αφυγραντήρας πρέπει να τοποθετείται σε κεντρικό σημείο του δωματίου, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 20 έως 30 εκατοστών από τοίχους και έπιπλα.

Παράλληλα, οι περσίδες εξόδου του αέρα θα πρέπει να είναι στραμμένες προς τα ρούχα, επιταχύνοντας την εξάτμιση της υγρασίας.

Τρεις οδηγίες για βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά της συσκευής, ακολουθήστε τις εξής βασικές οδηγίες:

Απομονώστε τον χώρο : Κλείστε ερμητικά τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου. Αν αφήσετε παράθυρα ανοιχτά το φθινόπωρο, ο αφυγραντήρας θα προσπαθεί μάταια να αφαιρέσει την υγρασία του εξωτερικού αέρα, ενώ αν η πόρτα είναι ανοιχτή, θα επιβαρυνθεί με την υγρασία όλου του σπιτιού.

: Κλείστε ερμητικά τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου. Αν αφήσετε παράθυρα ανοιχτά το φθινόπωρο, ο αφυγραντήρας θα προσπαθεί μάταια να αφαιρέσει την υγρασία του εξωτερικού αέρα, ενώ αν η πόρτα είναι ανοιχτή, θα επιβαρυνθεί με την υγρασία όλου του σπιτιού. Καθαρίζετε τα φίλτρα : Ένα φραγμένο φίλτρο από σκόνη μειώνει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το μοτέρ να δουλεύει εντονότερα. Ο καθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες διατηρεί τη συσκευή αποδοτική.

: Ένα φραγμένο φίλτρο από σκόνη μειώνει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το μοτέρ να δουλεύει εντονότερα. Ο καθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες διατηρεί τη συσκευή αποδοτική. Aπενεργοποιήστε σωστά τη συσκευή: Μην βγάζετε τη συσκευή απευθείας από την πρίζα. Απενεργοποιήστε την πάντα από το κουμπί λειτουργίας (Power), ώστε ο ανεμιστήρας να ολοκληρώσει τον κύκλο ψύξης του. Αυτό προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του αφυγραντήρα.

Αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά για τη σωστή ρύθμιση του αφυγραντήρα, εξασφαλίζετε ταχύτερο στέγνωμα των ρούχων, προστατεύετε το σπίτι από τη μούχλα και, κυρίως, αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Πηγή: express.co.uk