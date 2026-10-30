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Ρητή παραδοχή Τσάφου στον Π. Κουκουλόπουλο ότι τώρα ο ελληνικός λιγνίτης είναι πιο ανταγωνιστικός από το εισαγόμενο φυσικό αέριο

Ρητή παραδοχή Τσάφου στον Π. Κουκουλόπουλο ότι τώρα ο ελληνικός λιγνίτης είναι πιο ανταγωνιστικός από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 15:44
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«Από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι σήμερα, τους 40 από τους 64 μήνες το φυσικό αέριο κινείται πάνω από 42 με 45 ευρώ, είναι δηλαδή ακριβότερο από την Πτολεμαΐδα V. Αυτή τη στιγμή, στον κόμβο του TTF, το φυσικό αέριο έχει 101.56 ευρώ. Έχει ανέβει 224.59% σε ετήσια βάση, 36.62% σε μηνιαία βάση, 3.75% σε ημερήσια βάση από χθες», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής, διαβάζοντας ζωντανά από το tablet του την τρέχουσα εξέλιξη των τιμών κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επίκαιρης Ερώτησής του.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν στιγμές και συγκυρίες όπου ο λιγνίτης όντως μπορεί να είναι ανταγωνιστικός με το φυσικό αέριο, γι’ αυτό άλλωστε ο λιγνίτης ακόμα παράγει» ανέφερε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην πρωτολογία του. «Αυτή τη στιγμή οι τιμές (φυσικού αερίου) είναι όντως αυξημένες και η Πτολεμαΐδα V συνεχίζει να παράγει και είναι όντως ανταγωνιστική, γιατί όντως στα σενάρια όπου είναι τόσο ακραία η τιμή του φυσικού αερίου, μπορεί ο λιγνίτης να είναι ανταγωνιστικός» δήλωσε στη δευτερολογία του ο κ. Τσάφος, δικαιώνοντας ουσιαστικά τον αγώνα που δίνει ο Βουλευτής Κοζάνης υπέρ των ελληνικών πηγών ενέργειας.

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση εκτυλίχθηκε – για ακόμη μία φορά – σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τον Π. Κουκουλόπουλο να περιγράφει τον Υφυπουργό του κ. Μητσοτάκη ως τον «μπροστινό της απαξίωσης των εγχώριων καυσίμων» και τον κ. Τσάφο με κάθε δικαιολογία να “βάζει πλάτη” στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Απέφυγε δε να απαντήσει γιατί έκλεισαν τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου σε αυτό το περιβάλλον τιμών φυσικού αερίου.

Δεν έλειψαν, βεβαίως, οι συνήθεις ειρωνείες και διαστρεβλώσεις του Υφυπουργού, ο οποίος παρίστανε πως δήθεν δεν καταλάβαινε ούτε τι σημαίνει λειτουργία εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας ούτε ποια Τροπολογία πρότεινε ο Βουλευτής Κοζάνης, όταν άπαντες (και ο ίδιος ο Υφυπουργός άριστα) γνωρίζουν την Τροπολογία του Αντιπροέδρου της Βουλής («να αποδεχτείτε την ολοκληρωμένη πρόταση που είχα καταθέσει με την αριθμ. 535/28/26.8.2026 Τροπολογία μου για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδας V εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας», ήταν μάλιστα το ερώτημα της Επίκαιρης Ερώτησης).

Παρά την επανάληψη της προκλητικής προώθησης εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης του εισαγόμενου ορυκτού καυσίμου αντί του ελληνικού, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής εννοείται πως δεν πτοήθηκε, έθεσε έντονα τις παραμέτρους ενεργειακής ασφάλειας και επανέλαβε τα εθνικά οφέλη που θα προσέφερε, όχι απλά στη Δυτική Μακεδονία, αλλά συνολικά στη Χώρα, η αποδοχή της πρότασής του:

«Η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, έστω μόνο για ένα χρόνο να την αποδεχόσασταν, επιφέρει σωρευτικά τις εξής συνέπειες, με βάση τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου:

– φτηνή και ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και εξυγίανση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων,

– εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης των πολιτών μέσα στην ενεργειακή κρίση, π.χ. για το πετρέλαιο θέρμανσης,

– ενίσχυση στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης,

– βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών τουλάχιστον κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ,

– συγκράτηση της τιμής της MWh τουλάχιστον κατά 100 ευρώ», εξήγησε επιγραμματικά.

Εμφατικά, τέλος, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «η πρωτοφανής και προκλητική αντιμετώπιση της Δυτικής Μακεδονίας αφορά προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα πάρει την απάντησή του από τους Δυτικομακεδόνες στις επερχόμενες εκλογές και θα εισπράξει το τίμημα που του αξίζει».

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