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Η nrg ενισχύει την παρουσία της στην Καλαμαριά

Η nrg ενισχύει την παρουσία της στην Καλαμαριά
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 12:42
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Η μεταφορά του υφιστάμενου σημείου εξυπηρέτησης σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή

Η nrg αναβαθμίζει την παρουσία της στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας το υφιστάμενο κατάστημά της σε νέο, σύγχρονο χώρο, επί της οδού Πόντου 72. Η μετεγκατάσταση εντάσσεται στη διαχρονική επένδυση της εταιρείας στο δίκτυο φυσικών σημείων εξυπηρέτησης, με στόχο μία σύγχρονη, άμεση και ποιοτική εμπειρία για τον πελάτη.

«Η Καλαμαριά έχει ιδιαίτερη σημασία για την nrg, καθώς ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στις οποίες δημιουργήσαμε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης. Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, με τη μετεγκατάσταση του καταστήματός μας σε έναν νέο, σύγχρονο χώρο, παραμένοντας κοντά στην τοπική αγορά και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς, το κατάστημα δεν είναι απλώς ένα σημείο εξυπηρέτησης. Θέλουμε να είναι ένας σύγχρονος, φιλικός και προσβάσιμος χώρος, όπου κάθε πελάτης μπορεί να βρίσκει την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζεται για τις δικές του ενεργειακές ανάγκες.», δήλωσε η Μπαπούζα Βανέσσα, Head of Retail Marketing & ESG.

Στο νέο χώρο της nrg, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν δια ζώσης για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, να συζητήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με τα εξειδικευμένα στελέχη της και να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

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