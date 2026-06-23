Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό

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Τρίτη, 23/06/2026 - 15:30
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Νέο σημείο φυσικής παρουσίας για την nrg, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση ακόμα περισσότερων καταναλωτών

Η nrg κάνει ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής με τα εγκαίνια νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό, φέρνοντας τις ενεργειακές της υπηρεσίες ακόμα πιο κοντά στους κατοίκους της περιοχής.

Το κατάστημα, στην οδό Ταξιαρχών 23, αποτελεί το νέο σημείο επαφής της εταιρείας με τους καταναλωτές της Δυτικής Αττικής. Σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης οι επισκέπτες θα βρουν εξειδικευμένες λύσεις ενέργειας προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Για την ημέρα των εγκαινίων στις 18 Ιουνίου, η nrg ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη για τους επισκέπτες: διαγωνισμός με δώρα που περιλαμβάνουν Το Ρεύμα Της Χρονιάς αξίας 1.500€, ηλεκτρικά πατίνια, καθώς και smart home προϊόντα.

Όπως και σε κάθε κατάστημα της nrg, οι επισκέπτες του νέου καταστήματος της εταιρείας στον Κορυδαλλό έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα ενεργειακών προγραμμάτων, σε προϊόντα έξυπνου σπιτιού και σε εξατομικευμένες συμβουλές από εξειδικευμένους συμβούλους. Το δίκτυο φυσικών καταστημάτων αποτελεί για την εταιρεία ένα κρίσιμο κανάλι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

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«Η επέκτασή μας στον Κορυδαλλό είναι άλλη μία απόδειξη ότι στην nrg η εγγύτητα με τον καταναλωτή είναι στην πράξη», σημείωσε ο κος Φώτης Οικονομίδης, Εμπορικός Διευθυντής της nrg. «Τα φυσικά μας καταστήματα είναι ο τρόπος μας να προσφέρουμε ουσιαστική, ανθρώπινη εξυπηρέτηση και πρακτικές λύσεις για την ενέργεια στην καθημερινή ζωή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη μας».

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νικόλαος Χουρσαλάς ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο κατάστημα και σημείωσε «Είναι ιδιαίτερα θετικό να βλέπουμε επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική αγορά και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας».

Η nrg παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη στην ενεργειακή καθημερινότητα των καταναλωτών, με έμφαση στην εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων συνεχίζεται με νέα σημεία να ανοίγουν σε επιλεγμένες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Ο_Δήμαρχος_Κορυδαλλού_Νικόλαος_Χουρσαλάς_στα_εγκαίνια_της_nrg.jpg

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