Δημόσια Διαβούλευση για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Δημόσια Διαβούλευση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΕ επί της εισήγησης του Διαχειριστή των ΜΔΝ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, της μεθοδολογίας Εκτίμησης της ενέργειας κατανάλωσης, ενέργειας χρέωσης & ποσοστού εκπροσώπησης Εκπροσώπων φορτίου των ΜΔΝ και της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος για τη κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ στα ΜΔΝ, αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/39976/2772 (ΦΕΚ Β’ 5074/5.9.2024) για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στην Επικράτεια.

Σε συνέχεια της Απόφασης ΡΑΑΕΥ Ε-192/2025[1] η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΔΕΔΔΗΕ: ΓρΔ/170048/24.07.2026 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-420550/24.7.26) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, της μεθοδολογίας Εκτίμησης της ενέργειας κατανάλωσης, ενέργειας χρέωσης & ποσοστού εκπροσώπησης Εκπροσώπων φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος για τη κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την υιοθέτηση των αλλαγών που έχουν επέλθει στο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την αυτοκατανάλωση, καθώς και για την υιοθέτηση ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στην επικράτεια.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 19 Νοεμβρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑAEY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

[1] ΡΑΑΕΥ Ε-192/2025:«Τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με την διαχείριση των εκκαθαρίσεων στις περιπτώσεις ενεργειακού συμψηφισμού σε παροχές με μη τηλεμετρούμενο μετρητή φορτίου, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες»