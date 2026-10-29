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ΑΝΑΚΕΜ: Η μέρα της αιμοδοσίας πλησιάζει – ελάτε να προσφέρουμε ένα ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 15:26
Η Eldorado Gold ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2026 και επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 14:51
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 14:13
Η Κριστίν Λαγκάρντ θα παραιτηθεί από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 13:28
Η nrg ενισχύει την παρουσία της στην Καλαμαριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 12:42
Δημόσια Διαβούλευση για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 11:49
Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 11:13
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην Τανάγρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/10/2026 - 10:51
Ευρωπαίοι Επίτροποι Ενέργειας και Άμυνας: Δύσκολος ο φετινός χειμώνας - Καθοριστικός ο εφοδιασμός των ενόπλων δυνάμεων με καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 10:02
Ρούμπιο: Να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις των ΗΠΑ για το διεθνές δίκαιο μετά τη δήλωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/10/2026 - 09:30
Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 09:07
METLEN: Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 08:58
36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 08:37
Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι της Ευρώπης μετά το 2030
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29/10/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Δεν αρκεί να «βάψεις» άσπρο τον Λευκό Πύργο
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29/10/2026 - 08:29
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 08:25
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 08:16
Το συνηθισμένο λάθος που «σκοτώνει» το air fryer
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29/10/2026 - 06:24
Γιατί πρέπει να αφήνετε ένα κέρμα στην κατάψυξη;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 06:24
Πώς να «ξεγελάσετε» την αντλία θερμότητας και να μειώσετε την κατανάλωση κατά 35%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 06:24
Το EuniFlex VPP του Ομίλου Eunice επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω του Innovation Fund
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27/10/2026 - 15:31
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Δημόσια Διαβούλευση για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 11:49
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Δημόσια Διαβούλευση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΕ επί της εισήγησης του Διαχειριστή των ΜΔΝ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, της μεθοδολογίας Εκτίμησης της ενέργειας κατανάλωσης, ενέργειας χρέωσης & ποσοστού εκπροσώπησης Εκπροσώπων φορτίου των ΜΔΝ και της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος για τη κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ στα ΜΔΝ, αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/39976/2772 (ΦΕΚ Β’ 5074/5.9.2024) για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στην Επικράτεια.

Σε συνέχεια της Απόφασης ΡΑΑΕΥ Ε-192/2025[1] η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΔΕΔΔΗΕ: ΓρΔ/170048/24.07.2026 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-420550/24.7.26) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, της μεθοδολογίας Εκτίμησης της ενέργειας κατανάλωσης, ενέργειας χρέωσης & ποσοστού εκπροσώπησης Εκπροσώπων φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος για τη κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την υιοθέτηση των αλλαγών που έχουν επέλθει στο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την αυτοκατανάλωση, καθώς και για την υιοθέτηση ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στην επικράτεια.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 19 Νοεμβρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑAEY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

[1] ΡΑΑΕΥ Ε-192/2025:«Τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με την διαχείριση των εκκαθαρίσεων στις περιπτώσεις ενεργειακού συμψηφισμού σε παροχές με μη τηλεμετρούμενο μετρητή φορτίου, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες»

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