Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:49
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:46
ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:43
Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:42
Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
21/09/2026 - 15:20
Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:07
Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 14:32
Sophea AI: Η ελληνική τεχνολογία AI που κερδίζει έδαφος διεθνώς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/09/2026 - 13:35
Θεοδωρικάκος: Η Κρήτη κόμβος καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 12:41
Νέα Αριστερά: Επίδομα θέρμανσης εν μέσω κρίσης στις τιμές των καυσίμων, ανάγκη πρόσθετης στήριξης των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 11:48
Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 11:20
Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 10:48
Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 10:24
The Ellinikon Sports Park: Αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών με τη σφραγίδα του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/09/2026 - 10:00
ΕΥΑΘ: Συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των υποδομών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/09/2026 - 09:33
Στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός για τη ΓΣ του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 09:00
Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/09/2026 - 08:40
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα αντί να … περιμένει τις Βρυξέλλες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/09/2026 - 08:10
Πρίνος: Επιταχύνεται το μεγάλο project αποθήκευσης άνθρακα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/09/2026 - 08:08
Καύσιμα: Φρένο προς το παρόν στη μείωση του ΕΦΚ- Τι μένει στο πακέτο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/09/2026 - 08:06
Η γερμανική τεχνική «Lüften» που βελτιώνει την υγεία και την ποιότητα αέρα στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 06:34
Έξι σημάδια ότι ήρθε η ώρα να πάρετε καινούριο ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 06:34
«Auto» ή «On» στο θερμοστάτη; Η επιλογή που επηρεάζει άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 06:34
Η ABB ενώνει τις δυνάμεις της με το Ferrari Hypersail, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο συνεχές ρεύμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 15:45
EnEarth: Σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/09/2026 - 15:01
Νέα έκθεση καταγράφει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/09/2026 - 14:52
Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 14:18
Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 13:24
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/09/2026 - 13:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 08:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων και Απορριπτέων Αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις».

Οι προσωρινά επιλέξιμες αιτήσεις ανέρχονται σε 209, με συνολική επιλέξιμη ενίσχυση ύψους 8.153.922,25 ευρώ, που αφορά στην επιδότηση συστημάτων αποθήκευσης χωρητικότητας έως 2 ωρών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 25/09/2026. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας συνοδευόμενες με την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης για κάθε ωφελούμενο είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους σχετικούς πίνακες.

Το Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση», με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρίνος: Επιταχύνεται το μεγάλο project αποθήκευσης άνθρακα
Πρίνος: Επιταχύνεται το μεγάλο project αποθήκευσης άνθρακα 21 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Γραφάκος: Πάνω από 650 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας