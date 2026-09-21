Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

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Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων και Απορριπτέων Αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις».

Οι προσωρινά επιλέξιμες αιτήσεις ανέρχονται σε 209, με συνολική επιλέξιμη ενίσχυση ύψους 8.153.922,25 ευρώ, που αφορά στην επιδότηση συστημάτων αποθήκευσης χωρητικότητας έως 2 ωρών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 25/09/2026. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας συνοδευόμενες με την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης για κάθε ωφελούμενο είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους σχετικούς πίνακες.

Το Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση», με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».