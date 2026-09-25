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Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
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Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026

Η METLEN αναδεικνύεται εταιρεία της χρονιάς με την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της να κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 10:30
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Μία ακόμη σημαντική αναγνώριση για τη στρατηγική προσέγγιση της METLEN σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτέλεσαν τα Compliance Awards 2026, όπου η εταιρεία απέσπασε συνολικά οκτώ διακρίσεις, περιλαμβανομένων μιας πλατινένιας και τεσσάρων χρυσών σε αντίστοιχες κατηγορίες και επιπλέον η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσής της METLEN κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο, Compliance Team of the Year 2026.

Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη συστηματική επένδυση της METLEN στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου Compliance, στο οποίο η κανονιστική συμμόρφωση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως εταιρική υποχρέωση, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής, της εταιρικής κουλτούρας και του τρόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η METLEN έλαβε τα βραβεία

  1. COMPLIANCE TEAM OF THE YEAR
  2. Platinum: Best Compliance Whistleblowing Project
  3. Gold: Best Compliance Whistleblowing Project
  4. Gold: Best Compliance and Ethics Project
  5. Gold: Best Compliance Risk Mapping
  6. Gold: Best Governance Initiatives
  7. Silver: Best AML/CFT Project, including Fraud & KYC
  8. Silver: Best Compliance Platform
  9. Bronze: Best Third Parties Project

Το εύρος των διακρίσεων αναδεικνύει τη συνολική και συνεκτική προσέγγιση της METLEN, η οποία επενδύει συστηματικά στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων θεμάτων συμμόρφωσης σε όλες τις επιχειρηματικές και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

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Για τη METLEN, η επιχειρηματική ακεραιότητα και η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και σχέσεων εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και για την αειφόρο ανάπτυξή της.

Οι νέες διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια σημαντικών οροσήμων για τη METLEN στον τομέα του Compliance και του Corporate Governance. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρόσφατες βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα ISO 37003 για τη Διαχείριση Κινδύνων Απάτης και ISO 37009 για τη Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω το πλαίσιο διεθνών προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία με έμφαση στη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την πρόληψη και τη λογοδοσία.

Η ανάδειξη της METLEN ως εταιρείας με την κορυφαία Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2026, σε συνδυασμό με τις οκτώ επιμέρους διακεκριμένες βραβεύσεις, αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας επένδυσης στη συνεχή βελτίωση και την υιοθέτηση προηγμένων πρακτικών, ενισχύοντας περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στους τομείς Governance, Ethics & Compliance.

Τα Compliance Awards, τα οποία συνδιοργανώθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και την Boussias, αναδεικνύουν την αριστεία και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με τη συμμετοχή οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

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