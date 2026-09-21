Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας

Η METLEN ανακοινώνει την ένταξη του Γιάννη Μάσβουλα στη θέση του Investor Relations Senior Director, αναφερόμενος στην Group Chief Financial Officer του Ομίλου, Φωτεινή Ιωάννου. Με έδρα το Λονδίνο, θα ηγείται των σχέσεων της Εταιρείας με τη διεθνή κοινότητα επενδυτών και αναλυτών.

Ο Γιάννης Μάσβουλας εντάσσεται στη METLEN προερχόμενος από τη Morgan Stanley, όπου κατείχε τη θέση Executive Director στο τμήμα Equity Research με κάλυψη του κλάδου Metals & Mining. Στο πλαίσιο του ρόλου του, παρακολουθούσε κορυφαίες διεθνείς εταιρείες μετάλλων, εξόρυξης και βιομηχανίας, παρέχοντας αναλύσεις και επενδυτικές εκτιμήσεις για βασικές τάσεις του κλάδου, όπως η αλυσίδα αξίας του χαλκού, η ανακύκλωση βασικών μετάλλων και η βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων. Προηγουμένως είχε εργαστεί στις Macquarie Capital, RBC Capital Markets και Deutsche Bank, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην ανάλυση μετοχών, τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση κινδύνων. Έχει διακριθεί μεταξύ των κορυφαίων αναλυτών του κλάδου του και υπήρξε μέλος της κορυφαίας ομάδας Metals & Mining της Morgan Stanley. Είναι κάτοχος του τίτλου CFA Charterholder και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Economics and Finance από το Warwick Business School.

Η τοποθέτησή του ενισχύει περαιτέρω τη διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία της METLEN στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τη διεύρυνση της διεθνούς επενδυτικής της βάσης.