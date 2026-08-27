HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου υλοποιείται για 18 η χρονιά.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης, η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει τους Αριστούχους Απόφοιτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από τους Όμορους Δήμους, με υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου υλοποιείται για 18η χρονιά.

Σε συνέχεια της από 19ης Αυγούστου 2026 λήξης της υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για το σχολικό έτος 2025-2026 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, προκρίθηκαν οι υποψήφιοι με τους αριθμούς πρωτοκόλλου