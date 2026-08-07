Συνάντηση υπουργού Περιβάλλοντος με το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 06.08.2026 η συνάντηση του ΔΣ Συνδικάτου με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σταύρο Παπασταύρου στο γραφείο του Υπουργού, παρουσία της Γενικής Γραμματέως κυρίας Δέσποινας Παληαρούτα

Από την πλευρά των εργαζομένων παρέστησαν στην συνάντηση ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Δημήτρης Μπάτης, ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Κοντοδήμος, η Αντιπρόεδρος Ασπασία Ζαλαχώρη και ο Χάρης Σμυρνιώτης, μέλος της ΕΓ του Ενιαίου Συλλόγου Τέως Υπαλλήλων ΙΓΜΕ.

Μετά από συνοπτική παρουσίαση από το ΔΣ όλων των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν το Ινστιτούτο, πραγματοποιήθηκε εκτενής διάλογος στον οποίο διασαφηνίστηκαν στον υπουργό όλα τα επιμέρους ζητήματα, τα οποία αφορούν χρόνια αιτήματα και αφορούν κυρίως την μελλοντική ύπαρξη του ΙΓΜΕ (ΕΑΓΜΕ), αλλά και τις συσσωρευμένες εργασιακές εκκρεμότητες πολλών ετών που παραμένουν άλυτες. Παρατίθενται αναλυτικά τα ζητήματα που ετέθησαν και οι δηλώσεις του κυρίου υπουργού ο οποίος αντιλήφθηκε την σοβαρότητα των ζητημάτων:

1. Σχετικά με την υποστελέχωση του φορέα αναφέρθηκε από το ΔΣ η αναγκαιότητα μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με επιχείρημα και την σταθερά φθίνουσα πορεία του αριθμού των ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδοτήσεων. Παρουσιάστηκαν από το ΔΣ στοιχεία αποχωρήσεων συναδέλφων ανά έτος, γεγονός που εξέπληξε τον υπουργό, ο οποίος υποσχέθηκε να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες για περισσότερες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πέραν αυτών που ήδη έχουν προβλεφθεί.

2. Για την καταβολή, μετά από 14 χρόνια που έχει κοπεί, του ανθυγιεινού επιδόματος σε εργαζόμενους στα εργαστήρια όπως και σε ειδικότητες και εργαζόμενους που κάνουν εργασίες πεδίου, είναι διατεθειμένος να το προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, ζητώντας από τον Συνδικάτο ορισμένα ακόμη στοιχεία για να ολοκληρωθεί το συντομότερο η καταβολή του επιδόματος.

3. Για την οριστική επίλυση χρόνιων οικονομικών εκκρεμοτήτων (Αναδρομικά παρακρατημένων μισθών και αποζημιώσεις αποχώρησης) που αφορούν εργαζομένους και συνταξιούχους της ΕΑΓΜΕ/ΙΓΜΕ, πρότεινε να γίνει άλλη μια συνάντηση στο τέλος Αυγούστου με τους νομικούς παραστάτες μας προκειμένου να διαμορφώσει σαφέστερη εικόνα για το πρόβλημα για να γίνει σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το θέμα με νέα νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να λυθεί οριστικά το ζήτημα.

4. Για την ένταξη στο άρθρο 53 για τους εισερχόμενους μονίμους υπάλληλους στην ΕΑΓΜΕ, είδε θετικά το ζήτημα και υποσχέθηκε να το μελετήσει με τους συνεργάτες του και να το προχωρήσει.