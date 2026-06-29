Ετήσιο Συνέδριο ΕΑΓΜΕ 2026: Όταν η συζήτηση για το μέλλον ξεκινά από τη Γη

Το Συνέδριο της Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) αποτελεί μια θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για ζητήματα στρατηγικής σημασίας που αφορούν το μέλλον του υπεδάφους, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ανθεκτικότητας των σύγχρονων κοινωνιών.

Το Συνέδριο του 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουλίου 2026, στο Αμφιθέατρο της ΕΑΓΜΕ στο Ολυμπιακό Χωριό.

Με κεντρική θεματική «Γη & Μέλλον: Υπόγειες Λύσεις για Επίγειες Προκλήσεις», το συνέδριο έρχεται να συνεχίσει τη δυναμική που δημιούργησε η περσινή διοργάνωση, η οποία ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των γεωεπιστημών στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου θα βρεθούν:

→ οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης,

→ η κλιματική ανθεκτικότητα και οι γεωλογικές λύσεις για την πράσινη μετάβαση,

→ οι υδάτινοι πόροι και οι σύγχρονες προκλήσεις διαχείρισής τους,

→ η γεωθερμία, η αποθήκευση ενέργειας και οι υπόγειες υποδομές,

→ οι γεωκίνδυνοι, η πολιτική προστασία και η πρόληψη φυσικών καταστροφών,

→ οι ψηφιακές εφαρμογές, τα γεωχωρικά δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες στις γεωεπιστήμες.

Η φετινή διοργάνωση διευρύνει ακόμη περισσότερο το πεδίο του διαλόγου, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τις μεγάλες περιβαλλοντικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της αγοράς και της διεθνούς κοινότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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