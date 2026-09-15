Τι σημαίνει το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο στις ηλεκτρονικές συσκευές;

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Το σύμβολο αυτό δεν είναι διακοσμητικό, αλλά αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει από ευρωπαϊκή οδηγία του 2012.

Στο κάτω μέρος σχεδόν κάθε σύγχρονης ηλεκτρονικής συσκευής υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σύμβολο: ένας τροχήλατος κάδος απορριμμάτων διαγραμμένος με ένα «X».

Παρότι πολλοί το προσπερνούν ως μια τυπική σήμανση, πρόκειται για μια αυστηρή περιβαλλοντική οδηγία με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να διαχειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μας απόβλητα.

{https://x.com/BGR/status/2098899689466667098}

Από πού προέρχεται το σύμβολο;

Το σύμβολο αυτό δεν είναι διακοσμητικό, αλλά αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει από την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) του 2012. Η σήμανση δηλώνει ξεκάθαρα ότι η συσκευή δεν επιτρέπεται να καταλήξει στα κοινά οικιακά σκουπίδια, αλλά απαιτεί ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σύμβολο εμφανίζεται ακόμη και σε προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ ή σε άλλες αγορές εκτός Ευρώπης. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κατασκευαστές παράγουν ενιαίες ετικέτες για την παγκόσμια αγορά, προκειμένου να καλύπτουν τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές χωρίς να διπλασιάζουν το κόστος παραγωγής.

Γιατί είναι επικίνδυνο να πετάμε τις ηλεκτρικές συσκευές στους κάδους;

Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν σπάνιες γαίες, βαρέα μέταλλα και τοξικά υλικά. Αν καταλήξουν σε απλές χωματερές, οι ουσίες αυτές μπορούν να διαβρώσουν το έδαφος και να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, συσκευές με φθαρμένες ή «φουσκωμένες» μπαταρίες λιθίου συνιστούν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για την ασφαλή απόρριψή τους, οι καταναλωτές οφείλουν να απευθύνονται σε πιστοποιημένα σημεία συλλογής, ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών ή δημοτικά κέντρα ανακύκλωσης. Πολλοί κατασκευαστές και αλυσίδες λιανικής προσφέρουν πλέον και προγράμματα ανταλλαγής (trade-in), επιβραβεύοντας την επιστροφή των παλιών συσκευών.

Τι σημαίνουν τα υπόλοιπα σύμβολα στις συσκευές;

Δίπλα στον διαγραμμένο κάδο, οι ετικέτες των συσκευών περιλαμβάνουν μια σειρά από διεθνείς πιστοποιήσεις:

CE: Δηλώνει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

FCC: Πιστοποίηση των ΗΠΑ για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Αριθμός εντός βελών: Υποδεικνύει τα χρόνια ασφαλούς χρήσης της συσκευής πριν την πιθανή διαρροή επικίνδυνων ουσιών (π.χ. 10 έτη).

EAC, CCC, KC: Σήματα εγκρίσεων για τις αγορές της Ευρασιατικής Ένωσης, της Κίνας και της Νότιας Κορέας αντίστοιχα.

UL: Διεθνές σήμα ασφάλειας του προϊόντος.

Η κατανόηση αυτών των συμβόλων δεν είναι απλώς θέμα πληροφόρησης, αλλά ουσιαστικό βήμα για την κυκλική οικονομία και την ορθή διαχείριση της ενέργειας και των πόρων του πλανήτη.

Πηγή: bgr.com