Αποθήκευση ενέργειας: Περισσότερο «χώρο» για τις μπαταρίες ζητούν οι παραγωγοί

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Περιθώριο για μεγαλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων σε μπαταρίες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του δικτύου, βλέπει η ΠΟΣΠΗΕΦ στην πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ για τους λειτουργικούς περιορισμούς των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης.

Η Ομοσπονδία ζητά να ανοίξει περισσότερο το «παράθυρο» λειτουργίας των μονάδων κατά τους χειμερινούς μήνες, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στην έγχυση τις πρωινές και απογευματινές ώρες, ώστε να ενισχυθούν τόσο η αξιοποίηση των μπαταριών όσο και τα προσδοκώμενα έσοδα των επενδυτών.

Ειδικότερα, τη χαλάρωση των προτεινόμενων λειτουργικών περιορισμών για τους μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) κατά τους χειμερινούς μήνες, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα αυστηροί στο διάστημα Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου και ειδικότερα τις πρώτες πρωινές και τις τελευταίες απογευματινές ώρες. Επισημαίνει δε ότι η χαλάρωση των περιορισμών δεν θα έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Στην επιστολή της, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για τους λειτουργικούς περιορισμούς των σταθμών αποθήκευσης, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η δύση του ηλίου πραγματοποιείται νωρίς το απόγευμα, οι προτεινόμενοι περιορισμοί στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ έγχυσης μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα λειτουργίας των συστημάτων αποθήκευσης.

Για τον λόγο αυτό προτείνει να εξεταστεί η μερική «χαλάρωση» των περιορισμών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 07:00 έως τις 09:00, αλλά και κατά τις τελευταίες απογευματινές ώρες, από τις 16:00 έως τις 18:00. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη προσαρμογή δεν αναμένεται να μεταβάλει το αποτέλεσμα ως προς την ασφάλεια των δικτύων, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να βελτιώσει τα αναμενόμενα έσοδα των επενδυτών σε έργα αποθήκευσης.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ αναγνωρίζει, πάντως, ότι η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υποδομών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για την εξυπηρέτηση τόσο των υφιστάμενων και μελλοντικών φωτοβολταϊκών σταθμών όσο και των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Ομοσπονδία στις περιπτώσεις αποκλειστικών γραμμών του δικτύου διανομής που εξυπηρετούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εκτιμώντας ότι η προτεινόμενη προσέγγιση του Διαχειριστή μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και των υφιστάμενων δικτύων.

Παράλληλα, η ΠΟΣΠΗΕΦ αναφέρει ότι είχε ήδη καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΔΕΔΔΗΕ τεκμηριωμένη πρόταση για τη θέσπιση περιορισμών απορρόφησης και έγχυσης στους σταθμούς αποθήκευσης που συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ, προσαρμοσμένων στα πραγματικά δεδομένα του Δικτύου Διανομής.

Βασικός στόχος της πρότασης ήταν να δοθεί στον ΔΕΔΔΗΕ η δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα στη χορήγηση περισσότερων Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τις μπαταρίες, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο και τις υφιστάμενες υποδομές.

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές αρχές που είχε αναδείξει ήδη από τα πρώτα στάδια της σχετικής συζήτησης. Ωστόσο, θεωρεί ότι απαιτείται μια στοχευμένη προσαρμογή στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ έγχυσης, ώστε οι περιορισμοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου και της παραγωγής κατά τη διάρκεια του έτους.

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