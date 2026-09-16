Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ: «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων»

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Τετάρτη, 16/09/2026 - 09:45
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Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Ενότητας 7.0 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/21377/07.09.2026-ΡΑΑΕΥ Ι-422554/07/09/2026) αναφορικά με την τροποποίηση της Ενότητας 7.0 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ «Υπολογισμός και Κατανομή Δυναμικότητας Διασυνδέσεων».

Ο Διαχειριστής προτείνει την επικαιροποίηση των διατάξεων της Ενότητας 7.0, ώστε αυτές να αποτυπώνουν πληρέστερα το ισχύον και εξελισσόμενο κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο για τον υπολογισμό και την κατανομή της διαζωνικής δυναμικότητας σε όλα τα χρονικά πλαίσια, ήτοι μακροχρόνιο, ημερήσιο και ενδοημερήσιο. Ειδικότερα, το προτεινόμενο κείμενο επικαιροποιεί, ιδίως, τις διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια εμφανών/άμεσων δημοπρασιών (explicit auctions) για τη μακροχρόνια, ημερήσια και, όπου προβλέπεται, ενδοημερήσια κατανομή δυναμικότητας σε μη Συζευγμένα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς, ώστε να καλύπτεται η δυνατότητα διενέργειας των σχετικών δημοπρασιών από το JAO ή το SEE CAO ή από άλλο γραφείο δημοπρασιών ή φορέα που διενεργεί δημοπρασίες δυναμικότητας, ανάλογα με το εφαρμοστέο πλαίσιο για το οικείο Σύνορο Ζωνών Προσφοράς.

Επισυνάπτεται η σχετική εισήγηση του Διαχειριστή και η προτεινόμενη τροποποίηση της Ενότητας 7.0 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ σε καθαρή μορφή και με επισήμανση αλλαγών.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

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