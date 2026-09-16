Masdar και Taaleri Energia εγκαινιάζουν το αιολικό πάρκο Čibuk 2 δημιουργώντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο αιολικής σε Σερβία και Δυτικά Βαλκάνια

Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, παγκόσμιος ηγέτης στην καθαρή ενέργεια, και η Taaleri Energia, φινλανδική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαινίασαν σήμερα το αιολικό πάρκο Čibuk 2, ισχύος 154 μεγαβάτ (MW), δημιουργώντας τον μεγαλύτερο κόμβο αιολικής ενέργειας στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το Čibuk 2 βρίσκεται δίπλα στο αιολικό πάρκο Čibuk 1, ισχύος 158 MW, στην περιοχή South Banat της Σερβίας, περίπου 40 χλμ. από το Βελιγράδι. Μαζί, τα δύο έργα έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 312 MW, παρέχοντας αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτρόλυση περίπου 178.800 νοικοκυριών. Τα συνδυασμένα έργα αντιπροσωπεύουν πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές της Σερβίας.

Το αιολικό πάρκο εγκαινιάστηκε σε τελετή στο Βελιγράδι, στην οποία παρευρέθηκαν η Υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας, κα Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Δημοκρατία της Σερβίας, κα Άχμεντ Αλμενχάλι, η Αναπληρώτρια Πρέσβης της Φινλανδίας στη Δημοκρατία της Σερβίας, κα Ελίνα Ολίλα, και η ηγεσία των Masdar και Taaleri Energia.

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Σερβίας

Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία αυξάνεται, το Čibuk 2 θα παρέχει αξιόπιστη, ανταγωνιστικά τιμολογημένη, εγχώρια παραγόμενη ενέργεια για δεκαετίες, μειώνοντας την έκθεση στην αστάθεια των τιμών των καυσίμων και υποστηρίζοντας ένα πιο ανθεκτικό, διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα. Πέρα από το λειτουργικό συγκρότημα Čibuk, η Masdar διαθέτει έναν αγωγό ανάπτυξης στη Σερβία άνω των 200 MW που καλύπτει έργα ηλιακής, αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης σε μπαταρίες. Η Σερβία προσφέρει σημαντικό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, με σχέδια να θέσει σε λειτουργία περίπου 3,5 γιγαβάτ (GW) νέας αιολικής και ηλιακής δυναμικότητας έως το 2030 και να επιτύχει το 45% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Η Αυτού Εξοχότητα Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς, Υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας, σχολίασε: Η ολοκλήρωση του Αιολικού Πάρκου Čibuk 2 συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες της Σερβίας για την απαλλαγή του ενεργειακού της συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή της ανεξαρτησία. Οι δύο αιολικοί σταθμοί που ανέπτυξε η Masdar στη Σερβία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 312 MW, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 25% της συνδυασμένης αιολικής και ηλιακής ισχύος της Σερβίας. Με την πάροδο των ετών, η παρουσία της Masdar έχει αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της αιολικής ισχύος στη Σερβία. Το Αιολικό Πάρκο Čibuk 1 σηματοδότησε μια πρώιμη φάση στην ανάπτυξη της αιολικής ισχύος της Σερβίας, ενώ το Čibuk 2 είναι ένα έργο που ξεχωρίζει σε μια πιο ώριμη και δυναμική φάση της αγοράς. Η Masdar έχει αποδειχθεί αξιόπιστος εταίρος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα έργα στο μέλλον και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για την επίτευξη βιώσιμης απαλλαγής του ενεργειακού τομέα της Σερβίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, σχολίασε:

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την παρουσία της Masdar στη Σερβία και καταδεικνύει την ικανότητά μας να υλοποιούμε σύνθετα έργα με ταχύτητα και ανταγωνιστικό κόστος. Παράλληλα με τους συνεργάτες μας εδώ στη Σερβία, παρέχουμε την υψηλής ποιότητας ενεργειακή υποδομή που απαιτείται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Με πάνω από 300 MW εγκατεστημένα πλέον στον κόμβο του Čibuk και έναν ισχυρό αγωγό ανάπτυξης στη Σερβία, δημιουργούμε μια πλατφόρμα για μεγαλύτερη επέκταση στην ευρύτερη περιοχή και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο Kai Rintala, Διευθύνων Σύμβουλος, Taaleri Energia σχολίασε: Το Čibuk 2 αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Taaleri Energia στην περιοχή. Με το Čibuk 1 και το Čibuk 2 να λειτουργούν πλέον μαζί ως ο μεγαλύτερος αιολικός κόμβος στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε δείξει ότι η αφοσιωμένη επενδυτική μας εμπειρία και η πειθαρχημένη εκτέλεση έργων προσφέρουν διαρκή αξία στις τοπικές κοινότητες και στην ενεργειακή μετάβαση της Σερβίας. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει εδώ στηρίζει τη φιλοδοξία μας να αναπτύξουμε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας τα επόμενα χρόνια.

Προσφέροντας οικονομική και κοινοτική αξία

Κατά την κατασκευή του Čibuk 2, απασχολήθηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι από το εργατικό δυναμικό, τους υπεργολάβους και τη διαχείριση του έργου, η πλειοψηφία των οποίων από την περιοχή του Νότιου Μπανάτου. Αποτελούμενος από 22 ανεμογεννήτριες Nordex, ο Čibuk 2 θα παράγει έως και 336.000 μεγαβατώρες (MWh) καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, αρκετή για την ηλεκτροδοσία περίπου 80.000 κατοικιών, αποφεύγοντας παράλληλα περίπου 311.200 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Το αιολικό πάρκο ανήκει κατά 50/50 στις Masdar και Taaleri Energia και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την New Energy Solutions.

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα κορυφαία χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, με περισσότερα από 65 GW χωρητικότητας σε καθιερωμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν τεχνολογίες όπως ηλιακή ενέργεια, χερσαία αιολική ενέργεια, υπεράκτια αιολική ενέργεια, αποθήκευση σε μπαταρίες και υβριδικές λύσεις. Με σαφή πορεία προς 100 GW ενεργειακής χωρητικότητας έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω πειθαρχημένων επενδύσεων σε στρατηγικές αγορές, παρέχοντας αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια για την κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.