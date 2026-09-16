Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός στο Green Weekend , που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα διήμερο γεμάτο δημιουργία, κίνηση και βιωματικές εμπειρίες.

Με φετινή θεματική το νερό, ως πηγή ζωής και δημιουργίας αλλά και ως πολύτιμο φυσικό αγαθό που μας αφορά όλους, το Green Weekend αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Το Φυσικό Αέριο συμμετέχει με κεντρικό μήνυμα «Ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει», με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια που συνδέουν την καλλιτεχνική έκφραση, το παιχνίδι και την υπεύθυνη μετακίνηση.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 12.00 έως τις 14.00 και από τις 18.00 έως τις 20.00, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να ανακαλύψουν την τέχνη του Ebru Painting, μιας παραδοσιακής τεχνικής ζωγραφικής πάνω στο νερό. Χρώματα και σχέδια δημιουργούνται στην επιφάνεια του νερού και στη συνέχεια μεταφέρονται σε διαφορετικά υλικά, δημιουργώντας κάθε φορά ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο workshop του Φυσικού Αερίου, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το δικό τους μοτίβο και θα το αποτυπώσουν σε ένα μικρό γύψινο γλαστράκι, το οποίο θα κρατήσουν ως αναμνηστικό της εμπειρίας τους.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τις ίδιες ώρες, 12.00-14.00 και 18.00-20.00, τη σκυτάλη παίρνει το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη συγκεκριμένη τεχνική και να δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο επάνω σε ύφασμα, μετατρέποντας τη συμμετοχή τους σε μια προσωπική δημιουργική εμπειρία.

Παράλληλα, την Κυριακή από τις 11.30 έως τις 14.30, το Kids Bike Park powered by Φυσικό Αέριο προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες σε μια ειδικά διαμορφωμένη ποδηλατική πίστα δεξιοτήτων. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά εξοικειώνονται με το ποδήλατο και την ασφαλή οδήγηση, μαθαίνοντας παράλληλα την έννοια της υπεύθυνης και πιο βιώσιμης μετακίνησης.

Η στήριξη του Φυσικού Αερίου στο Green Weekend αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με σημείο αναφοράς της το Πάρκο Ηλεκτροφόρτισης του ΚΠΙΣΝ, τον μεγαλύτερο σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με 50 σημεία για ταυτόχρονη φόρτιση. Μια υποδομή που αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση του Φυσικού Αερίου στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και στην προώθηση πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.

Δίνουμε ραντεβού το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ, για να ανακαλύψουμε μαζί την ενέργεια σε κάθε διαδρομή που μας εμπνέει.