Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος τον κλιματισμό; Συμβουλές για να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος

Ορισμένες καθημερινές μας συνήθειες ενδέχεται να επιβαρύνουν το σύστημα κλιματισμού, εκτινάσσοντας τα έξοδα του νοικοκυριού στα ύψη.

Το καλοκαίρι είναι εδώ και η διατήρηση της δροσιάς στο σπίτι αποτελεί προτεραιότητα για όλους. Ωστόσο, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, το ίδιο συμβαίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Σύμφωνα με ειδικούς της ενέργειας, το κόστος ψύξης το καλοκαίρι μπορεί να αγγίξει έως και το 60% του συνολικού λογαριασμού ενός νοικοκυριού. Υπάρχουν όμως πρακτικές και οικονομικές στρατηγικές για να μεγιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση και να σταματήσετε τη σπατάλη χρημάτων.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για το πορτοφόλι σας είναι η μονάδα του κλιματιστικού. Κάπως έτσι η διαχείριση του θερμοστάτη είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να ελέγξετε τα μηνιαία έξοδα.

Όταν είστε στο σπίτι, στοχεύστε σε μια σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 24°C και 26°C. Για κάθε βαθμό που ανεβάζετε τον θερμοστάτη σε αυτό το εύρος, μπορείτε να εξοικονομήσετε 3% έως 5% στο κόστος ψύξης.

Όταν λείπετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε τον θερμοστάτη κοντά στους 28°C αντί να σβήσετε τελείως το κλιματιστικό. Αν το απενεργοποιήσετε, το σύστημα θα πρέπει να δουλέψει εξαιρετικά σκληρά για να επαναφέρει τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα όταν επιστρέψετε, καταναλώνοντας πολύ περισσότερο ρεύμα.

Χρησιμοποιήστε έξυπνα τους ανεμιστήρες οροφής

Οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν ένα απίστευτα αποδοτικό εργαλείο, ικανό να κάνει ένα δωμάτιο να φαίνεται 2 με 3 βαθμούς πιο δροσερό, καταναλώνοντας ένα κλάσμα της ενέργειας που χρειάζεται το κλιματιστικό. Ωστόσο, λειτουργούν μόνο αν βρίσκεστε πραγματικά στον χώρο. Όταν βγαίνετε από το δωμάτιο πρέπει να τους σβήνετε, καθώς οι ανεμιστήρες δροσίζουν τους ανθρώπους και όχι τους χώρους. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται αριστερόστροφα το καλοκαίρι για να ωθεί τη δροσιά προς τα κάτω.

Παγιδεύστε τον κρύο αέρα στο εσωτερικό

Σχεδόν το 30% της ανεπιθύμητης θερμότητας εισέρχεται στο σπίτι απευθείας από τα παράθυρα. Ένας γρήγορος έλεγχος με το χέρι γύρω από παράθυρα και πόρτες μπορεί να αποκαλύψει κενά στις μονώσεις από όπου μπαίνει ζεστός αέρας και δραπετεύει η δροσιά.

Η διόρθωση αυτών των σημείων με απλή σιλικόνη ή μονωτικές ταινίες είναι φτηνή και εύκολη. Επιπλέον, κρατώντας τα στόρια ή τις κουρτίνες ερμητικά κλειστά κατά τις πιο θερμές απογευματινές ώρες, μπλοκάρετε τη βαριά ηλιακή θερμότητα.

Επενδύστε στη συντήρηση και σε μικρές αλλαγές

Για να διασφαλίσετε, τέλος, ότι το κλιματιστικό δεν σπαταλά ηλεκτρικό ρεύμα παλεύοντας με ένα βουλωμένο σύστημα, πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο αέρα κάθε μήνα και να προγραμματίζετε μια ετήσια συντήρηση από επαγγελματία.

Πηγή: Palm Beach Post