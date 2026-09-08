Η απλή αναβάθμιση που εξοικονομεί έως 10% στην κατανάλωση ενέργειας

Η θέρμανση και ο κλιματισμός καταναλώνουν τη περισσότερη ενέργεια σε ένα σπίτι, γι’ αυτό και ο σωστός έλεγχός τους είναι τόσο σημαντικός. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, οι έξυπνοι θερμοστάτες περιορίζουν την περιττή λειτουργία των συστημάτων αυτών, προσαρμόζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία όταν οι ένοικοι κοιμούνται, λείπουν στην εργασία τους ή απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στη μάθηση των καθημερινών συνηθειών του νοικοκυριού. Οι συσκευές παρακολουθούν πόσο γρήγορα θερμαίνεται ή ψύχεται ο χώρος και ρυθμίζουν το περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται. Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα ενσωματώνουν λειτουργίες γεωεντοπισμού, χρησιμοποιώντας τη θέση του κινητού τηλεφώνου των χρηστών για να ενεργοποιήσουν τη θέρμανση ή την ψύξη λίγο πριν εκείνοι φτάσουν στο σπίτι.

Το «κλειδί» για τη μείωση της κατανάλωσης έως 10%

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), η μεταβολή της ρύθμισης του θερμοστάτη κατά 4 έως 5 βαθμούς Κελσίου για οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει τα ετήσια ενεργειακά έξοδα έως και 10%. Με βάση τη μέση ετήσια δαπάνη μιας κατοικίας, η εξοικονόμηση αυτή μεταφράζεται σε σημαντικό οικονομικό όφελος σε ετήσια βάση, απλώς και μόνο αποφεύγοντας τη σπατάλη ενέργειας όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα στο σπίτι.

Φυσικά, ένας έξυπνος θερμοστάτης από μόνος του δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα ενεργειακού κόστους. Όταν συνδυαστεί, όμως, με την αναβάθμιση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης - όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης - τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Η περαιτέρω συνδυαστική χρήση ηλεκτρικών συσκευών με οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα επιτρέπει στα νοικοκυριά να θωρακιστούν απέναντι στις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο τόσο της θερμικής άνεσης όσο και των μηνιαίων εξόδων τους.

Πηγή: thecooldown.com