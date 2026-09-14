Μια αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς, παρέα με την Shell

Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της Formula 1 έζησαν οι τυχεροί νικητές του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+ , οι οποίοι ταξίδεψαν 4-7 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στην πίστα της Monza.

Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο οι 17 τυχεροί με τους συνοδούς τους βρέθηκαν στον «ναό της ταχύτητας», βιώνοντας από κοντά την ένταση και την αδρεναλίνη της F1: παρακολούθησαν τα προκριματικά και τους αγώνες, ενώ περιηγήθηκαν στη διάσημη «Ζώνη των Οπαδών» με δραστηριότητες που τους έφεραν ακόμα πιο κοντά στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κάθε στιγμή στην ιστορική πίστα της Ιταλίας, ήταν μοναδική. Ο ήχος των μονοθέσιων και η ενέργεια των χιλιάδων φιλάθλων που είχαν κατακλύσει τις κερκίδες δημιούργησαν το σκηνικό για έναν συναρπαστικό αγώνα, γεμάτο ανατροπές, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την πρώτη νίκη Ιταλού οδηγού από το 1966.

Η εμπειρία όμως δεν περιορίστηκε μόνο στη F1. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης το Porche Mobil 1 Supercap, F2 αγώνες καθώς και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Michael Schumacher, το οποίο κορυφώθηκε όταν ο Sebastian Vettel οδήγησε ένα από τα θρυλικά μονοθέσια του Γερμανού πρωταθλητή ξεσηκώνοντας το πλήθος!

Από την ένταση της πίστας μέχρι τον παλμό της εξέδρας το GP της Monza έδωσε στους φίλους της Shell την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την ταχύτητα, το πάθος και την ιστορία του motorsport.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση πραγματοποιήθηκε μέσα από τις δράσεις ”Spin to Win“ και “Count to Win” της εφαρμογής Shell GO+, ενώ η ενέργεια εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες η Shell επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες για τους καταναλωτές της και να ανταποδίδει έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους.

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!