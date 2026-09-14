Γ. Αυτιάς: Να μπει φρένο στο κόστος ενέργειας

Τη δημιουργία μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού, ώστε να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις της ενέργειας και «να μπει τιμών φρένο στο κόστος ενέργειας», ζητά με την ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος. Αυτιάς.

Ο κ. Αυτός, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζει ότι «ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από τώρα, καθώς οι τιμές υπερβαίνουν προκαθορισμένα επίπεδα και επέτρεψαν την άμεση κινητοποίηση πόρων για τη στήριξη των καταναλωτών και των προϊόντων».

«Δεν είναι δυνατόν κάθε νέα ενεργειακή κρίση να βρει την Ευρώπη να αναζητήσει από τις αρχές έκτακτες λύσεις. Χρειάζεται ένα μόνιμο δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα ενεργοποιείται, όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη», τονίζει.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει επιπλέον μέτρα εντός του 2027 για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το κείμενο της ερώτησης, όπως κοινοποιείται με ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχουν πυροδοτήσει μια συνεχή ενεργειακή κρίση με δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μονού ευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας των νοικοκυριών και των προϊόντων, ο οποίος θα αποτρέπει τις ακραίες αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα λειτουργεί όταν οι τιμές υπερβαίνουν προκαθορισμένα επίπεδα και θα επιτρέπουν, βάσει σαφών ευρωπαϊκών κανόνων, την άμεση κινητοποίηση πόρων για τη στήριξη των καταναλωτών και των προϊόντων.

Δεν είναι δυνατόν κάθε νέα ενεργειακή κρίση να βρει την Ευρώπη να αναζητήσει από τις αρχές έκτακτες λύσεις. Χρειάζεται ένα μόνιμο δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα ενεργοποιείται, όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Εξετάζει τη δημιουργία μονού ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις και ακραίες αυξήσεις των τιμών;

2. Προτίθεται να διαθέσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τη στήριξη των νοικοκυριών και των προϊόντων, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους σε περιόδους απότομης αύξησης των τιμών.

3. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει εντός του 2027 για την ουσιαστική μείωση του κόστους των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις;»