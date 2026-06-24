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Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας

Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 06:43
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Το «πράσινο» σύστημα εξαερισμού που μπορεί να θωρακίσει την υγεία μας, να ρυθμίσει την αποπνικτική υγρασία και να μειώσει έως και 10% τους λογαριασμούς ενέργειας.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως η τρέχουσα περίοδος είναι η ιδανική ευκαιρία για να προετοιμάσουμε το σπίτι μας και να αναζητήσουμε τρόπους που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος πριν σφίξουν τα κρύα.

Ένας τύπος συστήματος εξαερισμού που κερδίζει έδαφος λόγω της ικανότητάς του να μειώνει τους λογαριασμούς και να περιορίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι ο Εναλλάκτης Ανάκτησης Ενέργειας (ERV).

Αν και τα συστήματα ERV υπάρχουν ως τεχνολογία από τη δεκαετία του 1980, σήμερα καταγράφεται μια κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος παγκοσμίως, κυρίως λόγω των νέων οικοδομικών κανονισμών που καθιστούν υποχρεωτικό τον μηχανικό αερισμό στα σύγχρονα σπίτια.

Πώς λειτουργούν οι εναλλάκτες θερμότητας

Τα ERV είναι συστήματα εξαερισμού για ολόκληρο το σπίτι, σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ανανέωση του αέρα.

Διώχνοντας τον στάσιμο εσωτερικό αέρα και εισάγοντας φρέσκο από το εξωτερικό περιβάλλον, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη θέρμανση (ή την ψύξη, ανάλογα με την εποχή) του εισερχόμενου αέρα με τη χρήση της ενέργειας από τον εξαγόμενο αέρα, γεγονός που μειώνει τους λογαριασμούς, περιορίζει τις απώλειες και εξοικονομεί ενέργεια.

Ποια είναι τα οφέλη

Ποιότητα αέρα: Όταν ο εσωτερικός αέρας αποβάλλεται, παρασύρει μαζί του σκόνη, αλλεργιογόνα και άλλους ρύπους, αντικαθιστώντας τον με φρέσκο αλλά φιλτραρισμένο αέρα. Αυτό βοηθάει σημαντικά άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

Έλεγχος υγρασίας: Τα ERV συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας σε ιδανικά επίπεδα, απομακρύνοντάς την το καλοκαίρι και διατηρώντας την τον χειμώνα.

Εξοικονόμηση: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 10% στους λογαριασμούς ενέργειας. Παράλληλα, μειώνεται η καταπόνηση του συνολικού συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Τα ERV αποτελούν εξαιρετική επιλογή για νεότερα κτίρια που είναι πιο αεροστεγή, αλλά μπορούν να εγκατασταθούν και σε παλαιότερα.

Τι πρέπει να προσέξετε

Αν και τα ERV λειτουργούν σε οποιοδήποτε κλίμα, η απόδοσή τους είναι μεγαλύτερη σε περιοχές με πολύ θερμές ή πολύ ψυχρές εποχές.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης, καθώς και η ανάγκη για τακτική συντήρηση (όπως η αλλαγή φίλτρων).

Ειδικά για παλαιότερα σπίτια, η εγκατάσταση μπορεί να είναι πιο περίπλοκη αν απαιτείται τροποποίηση των αεραγωγών.

Αν ο στόχος σας, ωστόσο, είναι η μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση, η βελτίωση της υγείας και το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πρόκειται για μια εξαιρετικά έξυπνη επένδυση.

Πηγή: housedigest.com

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 06:43
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