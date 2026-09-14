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Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen σε Γ. Μανιάτη: Τα ηλιακά θερμικά είναι τεράστια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί

Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen σε Γ. Μανιάτη: Τα ηλιακά θερμικά είναι τεράστια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 12:18
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Εξαιρετικά θετική ανταπόκριση βρήκε η επιστολή του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη, από τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ κ. Dan Jørgensen, για την ανάγκη ουσιαστικής αξιοποίησης της ηλιακής θερμικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ.

Στη απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος συντάσσεται πλήρως με τις απόψεις που εξέφρασε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής σε σχετική επιστολή του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι πέρα από το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τον Εξηλεκτρισμό χρειάζονται περαιτέρω δράσεις. Δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Θέρμανση και τη Ψύξη με στόχο να αντιμετωπιστούν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στο ενεργειακό σύστημα και στις αλυσίδες αξίας των ηλιακών θερμικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Μανιάτης με επιστολές του προς την (τότε) Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, κ. Dan Jørgensen, κάλεσε να διατηρήσουν ως διακριτές τις πρωτοβουλίες της Ένωσης στη Στρατηγική για Θέρμανση και Ψύξη, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό. Στόχος των επιστολών ήταν να μην “καπελωθούν” σε ενιαίο κείμενο, οι δυνατότητες των Ηλιακών Θερμικών (ελληνικής κυρίως παραγωγής), από τις πολύ πιο ισχυρές εφαρμογές των ΦωτοβολταΪκών.

Ειδικότερα, ο Γ. Μανιάτης είχε τονίσει ότι η θέρμανση και η ψύξη καλύπτουν περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ, αλλά μόνο το ένα τέταρτο προέρχεται από ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι ο εξηλεκτρισμός δεν επαρκεί μόνος του, λόγω κόστους δικτύων, αποθήκευσης και ιδιαίτερων αναγκών του τομέα. Έδινε έμφαση στην ηλιακή θερμική ενέργεια ως ώριμη, ανταγωνιστική και ευρωπαϊκή τεχνολογία, με χαμηλή εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, καλώντας να στηριχθεί μια αυτόνομη ευρωπαϊκή στρατηγική για θέρμανση και ψύξη, με χρηματοδοτικά εργαλεία και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Με την επιστολή του ο Επίτροπος Dan Jørgensen αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της απανθρακοποίησης του τομέα θέρμανσης και ψύξης, αξιοποιώντας και το δυναμικό της ηλιακής θερμικής ενέργειας, την οποία χαρακτηρίζει τεράστια ευκαιρία (major opportunity) για την ενεργειακή ασφάλεια και την αποτελεσματική απανθρακοποίηση.

Αναφορικά με την απάντηση Jørgensen ο Γ. Μανιάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, διανοίγονται πλέον ιστορικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις 30 ελληνικές επιχειρήσεις με τους 5.000 εργαζομένους στον τομέα των ηλιακών θερμικών (ΕΒΗΕ). Είμαστε περήφανοι που οι παρεμβάσεις μας διαμορφώνουν πλέον τεράστιες εξαγωγικές προοπτικές για ένα πολύ δυναμικό κλάδο της ελληνικής παραγωγής πράσινης ενέργειας. Ο αγώνας για ακόμη καλύτερες εξελίξεις, συνεχίζεται».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 12:21
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