Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη το φθινόπωρο, σύμφωνα με τους ειδικούς του HVAC

Επαγγελματίες του κλάδου θέρμανσης και ψύξης (HVAC) αποκαλύπτουν τις ιδανικές θερμοκρασίες για κάθε εποχή, καθώς και τα έξυπνα κόλπα που προστατεύουν τον εξοπλισμό από την άσκοπη καταπόνηση.

Η επιλογή της κατάλληλης θερμοκρασίας στον θερμοστάτη διαφέρει ανάλογα με την εποχή, τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία ατόμων στο σπίτι.

Ειδικοί του κλιματισμού δίνουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστη απόδοση.

Άνοιξη και Φθινόπωρο: 20°C έως 22°C ή ακόμη και απενεργοποίηση

Κατά τις μεταβατικές εποχές, οι θερμοκρασίες αυξομειώνονται έντονα, με ζεστά μεσημέρια και δροσερά βράδια.

Ο Randy Huckstadt, ειδικός HVAC, προτείνει τη ρύθμιση του θερμοστάτη μεταξύ 20°C και 22°C, ή ακόμη και την πλήρη απενεργοποίηση του συστήματος.

Εναλλακτικά, συνιστάται η διεύρυνση των ορίων λειτουργίας (π.χ. θέρμανση στους 18°C και ψύξη στους 23°C). Αυτό αποτρέπει τη συνεχή εναλλαγή του συστήματος μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, μια διαδικασία που καταναλώνει υπερβολική ενέργεια και φθείρει τα μηχανικά μέρη. Η χρήση έξυπνων θερμοστατών μπορεί να αυτοματοποιήσει πλήρως αυτές τις προσαρμογές.

Καλοκαίρι: Στους 24°C για εξοικονόμηση

Ο τεχνικός Keith Lawson συνιστά τη ρύθμιση της ψύξης γύρω στους 24°C με 24,5°C το καλοκαίρι. Όσο χαμηλότερα ρυθμίζεται ο θερμοστάτης όταν έξω επικρατεί καύσωνας, τόσο περισσότερο καταπονείται η μονάδα, εκτοξεύοντας το κόστος.

Όταν απουσιάζετε για εργασία, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως τους 29°C. Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί ρεύμα, ενώ παράλληλα διατηρεί την υγρασία κάτω από το 60%, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μούχλας. Ωστόσο, για σύντομες εξωτερικές δουλειές, η μεταβολή της θερμοκρασίας δεν κρίνεται συμφέρουσα.

Χειμώνας: 20°C την ημέρα, 17°C τη νύχτα

Για τους χειμερινούς μήνες, οι ειδικοί προτείνουν ρύθμιση από 20°C έως 22°C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για τον ύπνο, η ιδανική θερμοκρασία μειώνεται στους 17°C έως 19°C, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ύπνου και σημαντική οικονομία.

Σε περιπτώσεις φιλοξενίας επισκεπτών, δεν χρειάζεται προκαταβολικά υπερβολική αύξηση της θέρμανσης· αρκεί μια μικρή προσαρμογή κατά 1-2 βαθμούς, καθώς η παρουσία περισσότερων ατόμων αυξάνει φυσικά τη θερμοκρασία του χώρου.

Πηγή: realsimple.com