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Κυριάκος Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο, στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 15:11
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Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας είναι μόνιμα και εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών, τι κάνουμε σε σχέση με την ακρίβεια η οποία είναι πραγματική για τον κόσμο που μας βλέπει και για τα προβλήματα τα οποία έχει; Προσπαθούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημά του. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μπορείς να στηρίζεις την κοινωνία και να γυρίζεις πίσω το όφελος της ανάπτυξης. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, έτσι ώστε το εισόδημα το οποίο έχουν κάθε χρόνο να είναι περισσότερο από τον προηγούμενο...

….Η γενική τοποθέτηση είναι ότι κάθε χρόνο θέλουμε τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του πολίτη να είναι περισσότερα από πέρυσι. Και ταυτόχρονα κάνουμε μια σειρά από κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός τι ανέφερε από το βήμα της ΔΕΘ; Μείωση στο κόστος ενέργειας κατά 30% μέσα από επενδύσεις….

….Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ, σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη…

…Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Άλλωστε, να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης την άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε ήμασταν νοικοκύρηδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό. Και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν κι άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία. Άρα, τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές…

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