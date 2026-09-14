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Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Άνοδος των τιμών του πετρελαίου, πάνω από τα 100 δολάρια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Άνοδος των τιμών του πετρελαίου, πάνω από τα 100 δολάρια
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 14:47
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Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο σήμερα, με το βαρέλι να αλλάζει χέρια έναντι 100 και πλέον δολαρίων, με φόντο τις εχθρικές πράξεις στη Μέση Ανατολή, μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού-κλειδιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ.

Λίγο μετά τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), αφού άρχισαν οι συναλλαγές στις αγορές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του Μπρέντ Βόρειας Θάλασσας προς την παράδοση τον Νοέμβριο, κατέγραψε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια. Είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο -- ανέβηκε 9% κατά τη διάρκειά της.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση στον Οκτώβριο σημειώνει παράλληλα άνοδο 2,29%, στα 102,34 δολάρια.

Το Ομάν είπε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο σουλτανάτο στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν στο Ιράν και κράτη του Κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη και αποτελεί πλέον μεγάλο διακύβευμα της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα χθες, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλους του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

Την Παρασκευή, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν πως κλείνουν προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, μέσω του οποίου παράκαμψε το στενό του Ορμούζ, έπειτα από πλήγματα μη επανδρωμένων εσωτερικών οχημάτων εφόρμησης προερχόμενων από το Ιράκ.

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