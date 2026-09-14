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Οι ΗΠΑ εμπόδισαν τον επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ΔΟΑΕ

Οι ΗΠΑ εμπόδισαν τον επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ΔΟΑΕ
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 12:50
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Ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια διεθνή σύνοδο στη Βιέννη, εμποδίστηκε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ο Μοχαμάντ Εσλαμί και η αντιπροσωπεία του επιβιβάστηκαν το Σάββατο σε τακτική πτήση για τη Βιέννη, όμως αποκλείστηκαν καθ' οδόν λόγω εμποδίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», μετέδωσε η τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι ο ιρανός αξιωματούχος συνεχίζει την ίδια ημέρα στην Τεχνεράνη.

Αναμενόταν στην Αυστρία, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, ΙΑΕΑ), του οργάνου του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, για την κύρια γενική συνέλευση που διεξάγεται μέχρι την Παρασκευή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Είχε συμμετάσχει σ' αυτή πέρυσι, το Σεπτέμβριο 2025, και είχε εκφωνήσει ομιλία για το Ιράν, κράτος μέλος της ΔΟΑΕ.

Διπλωματική πηγή στη Βιέννη επιβεβαίωσε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι δεν επετράπη στην Εσλάμ η είσοδος στην Αυστρία λόγω αμερικανικών πιέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του αποτελεί κίνδυνο.

Αυτές οι δύο χώρες εδώ, καθώς και οι Ευρωπαίοι, υποψιάζονται και δεκαετίες ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

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